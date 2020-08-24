Галина Озеран, выступающая под псевдонимом Chikiss, давно живет, занимается музыкой и выступает в Берлине, но родом она из Беларуси и связи со своей родиной не теряла никогда. Ее реакцией на события последних недель в родной стране стало объединение музыкантов из разных стран — от Австрии до Украины, от Канады до России — в компиляции, все вырученные деньги от продажи которой будут перечислены в Фонд поддержки беларусов, пострадавших от политических репрессий. Вы можете поддержать их прямо сейчас, купив этот сборник через Bandcamp:

<a href="http://forbelarus.bandcamp.com/album/for-belarus">For Belarus by For Belarus</a>

Текст публикуется в авторской редакции.

Галина Озеран, автор идеи и составитель компиляции

Я не политолог, я музыкант. Но я прекрасно знаю, что такое режим Лукашенко и кто такие беларусы. Я принадлежу к их числу и, хотя уже много лет не живу в этой стране, все время с ней на связи, часто туда езжу. И меня как беларуску лично оскорбляют слова тех, кто против мирных протестов, кто оправдывает действия нынешней власти и силовиков, называя мирных протестующих «фашистами», разрушающими свою страну, которая за 26 лет превратилась в болотце иллюзорной стабильности. Страну, в которой за свое отличное от государственного мнение каждый может потерять работу, свободу, а то и жизнь. После того страшного и брутального, что случилось за две недели после выборов и что еще может повториться, больше невозможно оставаться в стороне. В мире, к сожалению, не осталось ни одного аполитичного беларуса. Это должно было очень сильно ужалить. И ужалило. И нет конкуренции между протестными движениями, такими, как #MeToo, #BlackLivesMatter или #ЖывеБеларусь, их все объединяет одна и та же проблема. Это абьюз со стороны власти, сильного над слабым. В случае с Беларусью насильником выступают государство и его репрессивная машина, они решают, как всем жить, и за любое инакомыслие готовы наказывать с особой жестокостью. Самое важное, что есть в этом мире, — это человеческая жизнь, в обществе, в котором она ничего не стоит, невозможно нормально развиваться и быть счастливым. Поэтому все адекватные люди должны поддерживать тех, кто борется за свои права. Делиться информацией или помогать финансово, потому что жизнь многих, кто уже пострадал от репрессий или еще пострадает, зависит от фондов помощи, где эти люди смогут получить компенсацию, а значит — выжить.

Это абьюз со стороны власти, сильного над слабым.

Я очень рада, что прекрасные музыканты из разных стран откликнулись на эту инициативу: получился уникальный по составу участников сборник, сильный и музыкально, и своими целями. Где, например, польский ансамбль Hańba!, который исполняет песни польских рабочих 20-х годов, соседствует с гуру соматик-техно Perforated Cerebral Party, а легенда немецкой экспериментальной сцены Gudrun Gut — c группой «Интурист». Каждый артист крут и уникален. Все вырученные средства пойдут в Фонд белорусской солидарности, который помогает беларусам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий.

Я не питаю иллюзий, но до конца буду верить в то, что как-то все наладится. Сейчас это сильная, как никогда сплоченная нация, которая восхищает своими смелостью, самоорганизацией, взаимоподдержкой и миролюбием. Я говорю про тех, кто не поддерживает репрессивный режим. Хочется верить в добро. Хотя пока сложно и страшно что-либо прогнозировать.

© Karolis Strautniekas

Участники проекта

Thomas Azier

Mary Ocher

Karpov not Kasparov

Molchat Doma

Gudrun Gut

Michelle Gurevich

Alyona Alyona

Molly Nilsson

Pilocka Krach

Maria Minerva & Florian

The Underground Youth

Chikiss

Maarja Nuut & Ruum

Phèdre

«АИГЕЛ»

Inturist

Hańba!

Super Besse

Mustelide feat. Luss

Princess Century

Lisa Bregneager

Perforated Cerebral Party feat. Alice Virt

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