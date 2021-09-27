Мария Колесникова стала лауреатом премии Вацлава Гавела

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) присудила международную премию Вацлава Гавела белорусской правозащитнице Марии Колесниковой.
Как сообщает «Коммерсантъ», премию за Марию Колесникову, которая находится в заключении, получила ее сестра Татьяна Хомич.
Международная премия, учрежденная в память о чешском драматурге, диссиденте и правозащитнике, первом президенте демократической Чехии Вацлаве Гавеле, ежегодно присуждается за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами.
«Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гавела за свободу слова, — заявил, выступая на сессии ассамблеи, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. — Она воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. За свою деятельность она заплатила большую цену, так как была подвергнута аресту. Мы можем говорить о ее мужестве, потому что он готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая важные идеалы».
Осенью 2020 года член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова была похищена в Минске, ее собирались насильно вывезти на территорию Украины. Чтобы не допустить этого, она порвала свой паспорт. После этого была арестована и содержалась под стражей, в сентябре 2021 года приговорена к 11 годам колонии.
Белорусские правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной. С требованием освободить ее выступили деятели культуры разных стран, Марии Колесниковой были присуждены премия имени Сахарова, премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума, премия Госдепартамента США «Самые отважные женщины мира», премия имени Льва Копелева за мир и права человека, Штутгартская премия мира за «мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность».
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