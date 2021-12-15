Белорусским рок-музыкантам дали 2 года колонии за участие в протестах

© Irdorath Fantasy-Folk Band / Facebook

14 декабря Советский районный суд Минска признал участников фэнтези-фолк-группы Irdorath Владимира и Надежды Калач виновными по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и приговорил их к двум годам колонии строгого режима.

Как сообщает Правозащитный центр «Весна», музыканты осуждены по ч. 1, ст. 342 УК РБ. Вынося приговор, судья удовлетворил требование прокурора в отношении срока лишения свободы. С учетом срока предварительного заключения осужденным предстоит пробыть в колонии по полтора года, отмечает «Белсат».

До суда Владимир и Надежда Калач содержались в минском СИЗО №1.

Они и еще 14 человек были задержаны 2 августа 2021 года на даче под Минском, где отмечали день рождения вокалистки Irdorath Надежды Калач.

Музыканты Irdorath несколько раз играли на протестных шествиях в Минске летом и осенью 2020 года. По информации МВД Беларуси, их задержали в связи с тем, что они «с использованием музыкальных инструментов вовлекали в несанкционированное массовое мероприятие прохожих, а их музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров».

Группа Irdorath выпустила три студийных альбома, активно гастролировала по Беларуси и за ее пределами, в 2017 году выступала на крупнейшем европейском метал-фестивале Wacken, который проводится на севере Германии. За участие в дворовых концертах солидарности музыкантов в конце 2020 года уволили с работы в центре для детей и молодежи «Виктория», лишили площадки для репетиций.







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