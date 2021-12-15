Белорусским рок-музыкантам дали 2 года колонии за участие в протестах

«В СССР ниже по статусу шла только хроника»
Мария Костюкович о том, как рождалось белорусское детское кино — и как отличить его сегодня от советского15 декабря 2021225
14 декабря Советский районный суд Минска признал участников фэнтези-фолк-группы Irdorath Владимира и Надежды Калач виновными по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и приговорил их к двум годам колонии строгого режима.
Как сообщает Правозащитный центр «Весна», музыканты осуждены по ч. 1, ст. 342 УК РБ. Вынося приговор, судья удовлетворил требование прокурора в отношении срока лишения свободы. С учетом срока предварительного заключения осужденным предстоит пробыть в колонии по полтора года, отмечает «Белсат».
До суда Владимир и Надежда Калач содержались в минском СИЗО №1.
Они и еще 14 человек были задержаны 2 августа 2021 года на даче под Минском, где отмечали день рождения вокалистки Irdorath Надежды Калач.
Музыканты Irdorath несколько раз играли на протестных шествиях в Минске летом и осенью 2020 года. По информации МВД Беларуси, их задержали в связи с тем, что они «с использованием музыкальных инструментов вовлекали в несанкционированное массовое мероприятие прохожих, а их музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров».
Группа Irdorath выпустила три студийных альбома, активно гастролировала по Беларуси и за ее пределами, в 2017 году выступала на крупнейшем европейском метал-фестивале Wacken, который проводится на севере Германии. За участие в дворовых концертах солидарности музыкантов в конце 2020 года уволили с работы в центре для детей и молодежи «Виктория», лишили площадки для репетиций.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:17Аукцион в поддержку «Открытого пространства» пройдет в Москве
14:55В 2022 году ГМИИ покажет коллекции Морозовых, «Век Арчимбольдо» и египетские древности
14:23Tequilajazzz сыграет «Выше осени» на «Дикой мяте»
13:03Лауреаты Премии Аркадия Драгомощенко поедут в Дом творчества Переделкино
11:49Белорусским рок-музыкантам дали 2 года колонии за участие в протестах
Вчера
18:20Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок
17:05Присуждена премия «Профессия — журналист»
16:49Людмила Петрушевская откроет «Посольства Выксы» в ДК Рассвет
14:08Noize MC и Женя Любич выступят на онлайн-фестивале к 130-ю МандельштамаВсе новости
Мария Костюкович о том, как рождалось белорусское детское кино — и как отличить его сегодня от советского15 декабря 2021225
Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии14 декабря 2021850
Чебурашка прекрасно известен шведам, но в качестве, скорее, девушки. Что еще происходило с культурой детства в Швеции полвека назад? Рассказывает Катя Рунов14 декабря 20211189
Атомное прошлое и его жители в фотографиях Рауля Ахмедова14 декабря 2021771
Ира Маслова о том, зачем искать призрак города-коммуны за сталинскими арками13 декабря 20211749
Экспортные шаманские песни из Калачинска, электроника из Иркутска, сказочный этно-поп из Якутии, возвращение барнаульских ветеранов копропанка и другие новости сибирской музыки13 декабря 20211722
«Межсезонье» Александра Ханта — фильм о бунтующих подростках и современной России13 декабря 20211903
Ирина Каспэ о книге «Сложные чувства. Разговорник новой реальности»13 декабря 20211626
Андрей Мирошниченко развивает радикальную идею: развитие ребенка должно пройти через те же стадии приобщения к медиа, через которые прошел человек как вид13 декабря 20211747
Лидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»10 декабря 20213656
Юлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения10 декабря 20213695
«Боже! Как я счастлив, что я не американец!»: аудиовизуальный арт-поп-проект от клипмейкеров-франкофилов10 декабря 20213170