 
15:36 3 марта 2022Новости
1236

Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

News_detailed_picture 

Сегодня, 3 марта, Генеральная прокуратура РФ распространила заявление, в котором предупредила об уголовной ответственности за участие в антивоенных акциях по статье об экстремизме.

«В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети "Интернет" распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций», — говорится в заявлении.

Генпрокуратура заявляет, что во многих случаях такого рода призывы исходят от экстремистских объединений, запрещенных на территории России.

«Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — отмечается в заявлении Генпрокуратуры. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на 6 лет.

Заявлене заканчивается словами: «Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка».




Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Родина как утратаОбщество
Родина как утрата 

Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 20222642
Долг и покаяниеОбщество
Долг и покаяние 

Поэт Алексей Цветков-старший о сложном вопросе, уклониться от которого многим — во всяком случае, интеллигенции — сегодня и завтра уже будет невозможно: что делать, если ты — русский?

1 марта 20223230