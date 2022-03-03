Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Сегодня, 3 марта, Генеральная прокуратура РФ распространила заявление, в котором предупредила об уголовной ответственности за участие в антивоенных акциях по статье об экстремизме.

«В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети "Интернет" распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций», — говорится в заявлении.

Генпрокуратура заявляет, что во многих случаях такого рода призывы исходят от экстремистских объединений, запрещенных на территории России.

«Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — отмечается в заявлении Генпрокуратуры. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на 6 лет.

Заявлене заканчивается словами: «Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка».







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