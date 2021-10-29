«Тайну зеленого рюкзака» придумали Антон и Иннокентий Гонопольские, отец и сын, режиссер и музыкант. Оба — участники психоделического проекта akyn machine. Поэтому вполне закономерно, что в их сказочном мире действуют разлученные влюбленные — певица и большой художник, крылатые Кащеи, трехглавый дракон, гномы-исполины и представитель Европейской комиссии по правам человека. В свою музыкальную сказку отец и сын Гонопольские вовлекли людей из, казалось бы, разных миров: актеров Чулпан Хаматову, Никиту Ефремова, Машу Шалаеву и Александра Феклистова, художников Пахома и Марину Абрамович, певицу Нани Брегвадзе и певца Джимми Магсеви, кинорежиссеров Юлиана Радльмайера и Сандро Коберидзе. А выпустила ее фирма «Мелодия» — не только на цифровых платформах, но и на виниловой пластинке. И это тоже закономерно — ведь «Тайна зеленого рюкзака» отзовется эхом воспоминаний в сердцах взрослых детей, выросших на легендарных сказках «Алиса в Стране чудес» и «Али-Баба и сорок разбойников». Для тех, кто от 18 и старше.

Послушайте ее прямо сейчас — с комментариями создателей:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/18296488'>Тайна зелёного рюкзака</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/7109806'>akyn machine</a> на Яндекс.Музыке





Беседа Антона Гонопольского и Иннокентия Гонопольского

Антон и Иннокентий Гонопольские © Предоставлено Антоном Гонопольским

Антон: Про сказку все объяснит Пахом.

Иннокентий: Ты читал?

Антон: Да.

Иннокентий: Думаешь, объяснит?

Антон: Да норм все, это ассоциативное по поводу пластинки, прошлое — настоящее, личное — общественное. Рутинное — магическое. Понял?

Иннокентий: Хорошее пояснение.

Антон: По-моему, все предельно ясно!

«Тайна зеленого рюкзака». Трейлер:





Иннокентий: Папа, а почему у нас в рекламном ролике сказки стоит чужая музыка?

Антон: Понимаешь, сынок, это длинная история. Это песня «Тунайт» из «Вестсайдской истории», это мюзикл такой.

Иннокентий: Да, знаю, Спилберга…

Антон: Почему Спилберга? Это Леонард Бернстайн, известный композитор. Когда-то давным-давно он приезжал в Москву, и мы с ним подружились, он даже подписал мне майку, там такой текст был длинный, вдохновляющий…

Иннокентий: А майка где? Можно фото сделать.

Антон: Мама выбросила. Она не знала, что это майка Бернстайна.

Иннокентий: Понимаю, и он вдохновил тебя на написание сказки?

Антон: Почти. Помню, мы пошли на большой банкет в гостиницу «Украина». Огромный зал — все как у нас в сказке. И ансамбль на сцене грянул…

Иннокентий: «Тунайт»?

Антон: Почти. «Ю ар ин зе арми нау». Такая модная тогда была песня. Не помню, как группа называлась.

Иннокентий: Можно прогуглить.

Антон: Давай. И, кстати, чтобы до кучи: помнишь дядьку, который дал нам камеру на съемки этого рекламного ролика?

Иннокентий: Да, классный. Очень выразительный. И имя у него отличное, забыл какое.

Антон: Тав Фалко! Представляешь, я пару месяцев назад пошел в магазин и на улице увидел ящик с пластинками. Бывает, что кто-то переезжает или поменялись музыкальные интересы и просто на улицу выставляют пластинки.

Иннокентий: Круто!

Антон: Я всегда смотрю, что там лежит. Много чего нашел, кстати. Так вот, там было совсем немного пластинок, но, между прочим, две (!) пластинки нашего друга Тава Фалко! Так что его тоже можно гуглить и слушать!

Иннокентий: А, понимаю, ты хочешь, чтобы у нашего слушателя был выбор?

Антон: Точно! Как в нашей сказке.

Иннокентий: А вот еще меня волнует этот Бернстайн, там не будет с правами проблем?

Антон: Посмотрим, если что, подложим другую музыку.

Иннокентий: Может, нашу?

Антон: Давай! Когда есть изображение, можно какую хочешь музыку подложить, а когда только, например, пластинка, то нужно определенное…

Иннокентий: Что?

Антон: Про это Пахом лучше написал!

Пахом, художник (роль — От автора)

Пахом © Предоставлено Антоном Гонопольским

Сегодня, сейчас, в эту минуту, в эту секунду в мире существуют — Кислые яблоки, Старые одеяла, Боковые зеркала, Балалайка на космической станции, Коктейль из черепахового гребня, Электроженщины, Сладкие лопаты, записки, Вертолеты, Марианская гора, Дырки в носках, Авторитетные микрофоны, Прозрачные книги, Сухая вода, Гиганты из предместий, Вяленые стигматы, Черные скрипки, Живые провода, Дома из книг, Волосатые ножницы, Мягкие звери, Железный Арнольд, Сухарики, Влажная туалетная бумага, Карлики приюта святой Агнешки, Говорящие трусы, Старик и море, Умный кирпич, Летающие сосиски, Плачущий камень Розетты, Паяльная лампа, Парик, Тайна зеленого рюкзака, Бриллиантовый салат, Корм, Теория одноглазого сфинкса, Дюна в луже, Толстолобики, Гнилые канаты, Дрожь, Супербабушка, Квартал часовщиков, Живые макароны, Пощечина, Эксперименты Безумного Готлиба, Банк, Левый берег, Восьмиколесные велосипеды, Седые ноги, Вопли, Замороженные мысли, Слайды, Контракт рисовара, Звезда, Шепелявый убийца, Дикорастущие ногти, Черт, Светящийся библиотекарь, Рыбаки, Японские часы, Телефон страха мертвого бухгалтера, Дом с мезонином, Живот Архимеда, Пыль, Ария таракана, Крошки, Восточноевропейские сладости, Говно, Десятиканальный стеклопакет, Гроб с музыкой, Смузи, Последний привет из цветка вулканической породы, Блестки.

Сандро Коберидзе, режиссер (роль — Седой Мерседес)

Сандро Коберидзе © Предоставлено Антоном Гонопольским

Много лет назад, когда я был ребенком, я каждый день слушал пластинку английской рок-группы Queen. Я любил эту пластинку и пластинки вообще, и представить, что мое имя может появиться на обложке пластинки, я даже не осмеливался. Потом, когда я купил лазерный диск с тем же альбомом, эта старая пластика бесследно исчезла. Прошли годы, и на день рождения я получил подарок от друга — пластинку с моим именем на обложке. Так сбылась мечта, о которой я даже не смел думать, — вот на что способна дружба! Наша сказка тоже об этом. Если вы можете, послушайте ее с друзьями, если у ваших друзей нет времени, то думайте о них, слушая эту сказку, а если у вас нет друга, напишите мне, вот мой адрес электронной почты: kfonik@gmail.com — и, может, мы станем друзьями?

Марина Абрамович, художник (роль — Егермайстер Мюллер)

У меня был старый граммофон, но только одна пластинка Перри Комо — и все. Папа мне ее купил. Потом, я не знаю, мы с мамой слушали старое радио из бакелита, больше ничего не было. Все по радио. А потом, когда у нас впервые появился телевизор, он показывал только по вечерам военные фильмы: про Аушвиц, про убийства и про плохих немцев, все в таком духе. А по утрам по телевизору показывали только сетку настройки. И мы с братом сидели и часами смотрели на эту сетку. Я думаю, это был мой первый опыт медитации. Смотреть сетку настройки. Но сейчас вы увидите что-то совсем другое (берет со стола пластинку). Я хочу обратить ваше внимание на пластинку akyn machine, где рассказана история про тайну зеленого рюкзака. Там столько всего происходит! И вы должны послушать это прямо сейчас.

«Тайна зеленого рюкзака». Спойлер:





Юлиан Радльмайер, режиссер (роль — Бастиан Демограч)

Юлиан Радльмайер © Предоставлено Антоном Гонопольским

Одно из самых глупых выражений в немецком языке — «оставаться на ковре». Строгое «Оставайся на ковре!» призывает к дисциплине тех, кто хочет сбежать от реальности в прекрасный или страшный мир фантазии.

При этом Ковер — абсолютно нереалистическое место, словно созданное для, например, прослушивания сказочной пластинки. Да и вообще: любой, кто слушает такую пластинку где-нибудь, кроме как уютно расположившись на ковре, — либо подлец, либо дурак. Единственное исключение — ковры-самолеты. Там слишком ветрено, игла прыгает и может поцарапать пластинку.

В детстве моя квартира была застелена серым ковром (кстати, такого же серого цвета, как Советский Союз в моем школьном учебнике по географии). Этот ковер был постелен во всех комнатах, кроме кухни и ванной, где лежало жесткое виниловое напольное покрытие голубого цвета, больше подходящее для изготовления сказочных пластинок.

Я часами оставался на ковре, слушая фаготоголосых сказочников и ища следы семерых гномов в его коротком ворсе (на котором, кстати, можно было отлично кататься на коньках, но это уже другая тема, к тому же запрещенная родителями).

И только наш свирепый кот (седой, как говорящий Мерседес из «Тайны зеленого рюкзака») омрачал мою ковровую идиллию. Когда ему забывали вовремя поставить еду (кто думает о кошачьей еде, слушая сказку!), этот серый пушистый дракон оскорбленно срал на серый ковер, мало задумываясь об их цветовом родстве. Но я был маленьким и мог лечь в дальний угол комнаты, и тогда кошачье говно вдалеке принимало очертания одинокой башни в зловещем море за семью горами и быстро выветривалось из памяти.

Что я хочу этим сказать: тот, у кого есть ковер, обязан послушать «Тайну зеленого рюкзака»!





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