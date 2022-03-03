Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

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Сегодня, 3 марта, историк, этнолог и антрополог Сергей Абашин сообщил, что больше не является членом Ассоциации этнологов и антропологов России (ААЭР), после того, как исполком ААЭР отмежевался от антивоенного обращения Европейской ассоциации социальных антропологов.
«Я заявляю, что не состою больше в "Ассоциации этнологов и антропологов России", не имею к ней никакого отношения, — написал Сергей Абашин в своем фейсбуке. — Я понимаю личные мотивы заявления членов ее исполкома, но больше не считаю эту "ассоциацию" принадлежащей к этнологии и антропологии».
Европейская ассоциация социальных антропологов (EASA) опубликовала обращение c призывом немедленно прекратить военные действия в Украине. От имени исполкома организации обращение подписала президент EASA Мария Иванчева.
3 марта члены исполнительного комитета ААЭР выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится, что «петиция от имени российских этнологов и антропологов... была подготовлена сотрудником одного из зарубежных университетов и содержит огульные оценки действий российского руководства».
Сергей Абашин — доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Член редакционных советов научных журналов «Этнографическое обозрение», Central Asian Survey и Cahiers d'Asie centrale.
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