«Мегаполис». «Ноябрь»

В первые дни ноября группа «Мегаполис» представляет настоящее осеннее видео на титульную песню с недавнего альбома «Ноябрь». Олег Нестеров рассказал COLTA.RU о том, что этот клип не снимался, а просто появился ниоткуда и что у него есть двойник из прошлого.

Олег Нестеров

Кому жизнь рифмует события, кому фильмы, кому книги — в том плане, что у художника могут появляться дети-двойники с интервалом лет в тридцать.

То же самое произошло у нас с видео на «Ноябрь». Я сразу вспоминаю историю с «Осенью-86», тревожную, полную «страшных листьев», которые вывозили из города. Мы на велосипедах и последнее дыхание осени. Прямо в кадре пошел первый снег.

Снимать видео на «Ноябрь» в голову не приходило. Да, мы эту композицию любили, она дала имя нашему альбому, но мы год назад эту музыку уже отпустили, пусть живет с Богом.

И внезапно, в один день, «Ноябрь» нас догнал.

Жизнь вокруг так повернулась.

Такой вот ноябрь, и мы в нем.

В голове нарисовалась картина, стали искать режиссера, «задал вопрос бездне» — написал в ФБ. Человек, которому я доверяю как себе, посоветовал Виталия Селина.

Виталий предложил снимать на кинопленку 8 мм. Для себя мы эту тему давно закрыли, хотя почти все первые наши клипы на нее и были сняты. Восьмерка придает кадру такой миф, который ни с чем не спутать. Оказалось, что все еще есть где купить и есть где проявить.

Мы встретились с режиссером только на площадке, с городом он разговаривал один. Терраса над Москвой, синхроны с музыкантами. Внезапно пошел первый снег, и я успокоился.

Еще два слова о тексте. Он двойной: первое четверостишие — мое, потом идет заклинание московского минималиста Всеволода Некрасова, очень мною любимого. Это заклинание я повторял за эти тридцать лет тысячу раз, и даже микрофон перед концертом настраивается этим бесконечным кольцом — идеальный тест.

Мы давно разобрались с музыкой, мы ее не придумываем, у нас нет никаких планов, она просто приходит в тот момент, когда мы ее начинаем играть.

Наверное, это первое видео, на которое у нас не было никаких планов. Оно просто появилось. Ниоткуда. Как и то, в «Осени-86».





Ближайшие выступления группы — 27 ноября в Оранжерее ВДНХ и 18 и 19 декабря со спектаклем «Из жизни планет» в Электротеатре Станиславский.

Альбом «Ноябрь» доступен на всех цифровых площадках

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