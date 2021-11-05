«Мегаполис». «Ноябрь»

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В первые дни ноября группа «Мегаполис» представляет настоящее осеннее видео на титульную песню с недавнего альбома «Ноябрь». Олег Нестеров рассказал COLTA.RU о том, что этот клип не снимался, а просто появился ниоткуда и что у него есть двойник из прошлого.
Кому жизнь рифмует события, кому фильмы, кому книги — в том плане, что у художника могут появляться дети-двойники с интервалом лет в тридцать.
То же самое произошло у нас с видео на «Ноябрь». Я сразу вспоминаю историю с «Осенью-86», тревожную, полную «страшных листьев», которые вывозили из города. Мы на велосипедах и последнее дыхание осени. Прямо в кадре пошел первый снег.
Снимать видео на «Ноябрь» в голову не приходило. Да, мы эту композицию любили, она дала имя нашему альбому, но мы год назад эту музыку уже отпустили, пусть живет с Богом.
И внезапно, в один день, «Ноябрь» нас догнал.
Жизнь вокруг так повернулась.
Такой вот ноябрь, и мы в нем.
В голове нарисовалась картина, стали искать режиссера, «задал вопрос бездне» — написал в ФБ. Человек, которому я доверяю как себе, посоветовал Виталия Селина.
Виталий предложил снимать на кинопленку 8 мм. Для себя мы эту тему давно закрыли, хотя почти все первые наши клипы на нее и были сняты. Восьмерка придает кадру такой миф, который ни с чем не спутать. Оказалось, что все еще есть где купить и есть где проявить.
Мы встретились с режиссером только на площадке, с городом он разговаривал один. Терраса над Москвой, синхроны с музыкантами. Внезапно пошел первый снег, и я успокоился.
Еще два слова о тексте. Он двойной: первое четверостишие — мое, потом идет заклинание московского минималиста Всеволода Некрасова, очень мною любимого. Это заклинание я повторял за эти тридцать лет тысячу раз, и даже микрофон перед концертом настраивается этим бесконечным кольцом — идеальный тест.
Мы давно разобрались с музыкой, мы ее не придумываем, у нас нет никаких планов, она просто приходит в тот момент, когда мы ее начинаем играть.
Наверное, это первое видео, на которое у нас не было никаких планов. Оно просто появилось. Ниоткуда. Как и то, в «Осени-86».
Ближайшие выступления группы — 27 ноября в Оранжерее ВДНХ и 18 и 19 декабря со спектаклем «Из жизни планет» в Электротеатре Станиславский.
Альбом «Ноябрь» доступен на всех цифровых площадках
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