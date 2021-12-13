Новые альбомы из Сибири: осень

Продолжаем вместе с журналом «Makers of Siberia» изучать удивительный мир независимой музыки Сибири.

1. «Жабий камень»«Superstrah»

Новые вывески для старых знакомых — бийский коллектив mrzolin расширил состав и теперь дебютирует под новым названием. К басисту Артему и поющей барабанщице Регине присоединилась гитаристка и вокалистка Ангелина. Втроем они заиграли этакий прыгучий прог-панк о самом наболевшем, одновременно бойкую и заковыристо устроенную музыку, в которой два звонких и обаятельно-непричесанных девичьих голоса от всей души орут о том, с чем приходится бороться: об одиночестве, о неуверенности, о проблемах с родителями («Хотели девчонку, получили жабенку», как неотразимо сформулировано в, пожалуй, одной из самых доходчивых песен про семейные конфликты) и всяком таком. Эти понятные каждому проблемы отправляются прямо в космос при помощи реактивного и живого звука, смешивающего в одну кучу рок-н-ролл, панк, нойз-рок, наследие riot-grrrl-групп и какое-то очень подкупающее, почти детское обаяние. «Жабий камень» делают панк с открытым забралом, кому-то, возможно, кажущийся слишком наивным, — но в том, как трио несет эти свои наивность и незащищенность, как превращает их в способ поговорить (и поорать) о самом важном, есть что-то по-настоящему бесстрашное и героическое. Важный плюс и в том, что получается не только энергично, обаятельно и проникновенно, но и временами смешно, как во второй половине заключительного номера «Красовка», где перечисляются мужские сердца, разбитые героиней песни. В общем, «Жабий камень» ищет в панке свою, особую интонацию, немного смешную и отчасти мультяшную, но абсолютно искреннюю и мало на кого похожую. Это важное стремление, в котором группу можно только поддержать. «Скачу без оглядки, скачу упрямо» — так завершают песню о проблемах с родителями Регина и Ангелина, и ужасно хочется пожелать им продолжать скакать как можно дольше.

<a href="https://frogrock.bandcamp.com/album/superstrah-ep">Superstrah EP by ЖАБИЙ КАМЕНЬ</a>





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