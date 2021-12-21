Что слушать в декабре

1. Oxxxymiron«Красота и уродство»

Что ж, с фальстартом разобрались, пора переходить к более развернутому ответу на вопрос «когда альбом». Камбек Мирона Федорова, слава богам, оказался не продолжением «Горгорода» (силы в том альбоме было много, но она точно была не в его сюжете, так что идея продолжать его казалась довольно сомнительной). Вместо этого перед нами альбом в жанре «что же происходит с Родиной и с нами (в первую очередь, конечно, со мной самим)». Большое высказывание Большого Артиста, в котором он стремится объять и подытожить для нас все стороны нашего сегодняшнего бытия. Точнее, это большое высказывание по несколько ограниченному кругу тем — «Красота и уродство» в основном переключаются между диагнозами текущему положению дел в стране и обществе, ехидной критикой текущего положения дел в рэп-игре и исповедально-терапевтическими разговорами о самом себе с редкими (очень редкими) заходами в менее очевидные темы. Чисто с точки зрения построения текста Oxxxymiron действительно работает на труднодостижимом уровне — его строчки буквально нафаршированы деталями всех мастей, фонетическими играми, разлетающимися во все стороны мировой культуры отсылками, емкими и точными фразочками высокой степени мемности. Идти вместе с рэпером по его тексту строчка за строчкой — занятие захватывающее, примерно как неотрывно следить за мячом на каком-нибудь спортивном матче. Другое дело, что, если вынырнуть с этого построчного уровня на уровень общего содержания текста, картина сразу заметно потускнеет. Находя для сегодняшнего дня примерно миллион точных, коротких формулировок («Слева рестик, справа арестик», «Вся страна — пост ГАИ»), в плане большого сообщения Oxxxymiron, скорее, транслирует общие места, не предлагая ни нового персонального на них взгляда, ни художественного их осмысления. Наверное, кто-то вполне может впервые всерьез задуматься о том, что происходит сегодня, послушав этот альбом. Но человеку, который уже думает обо всем том же, о чем читает артист, на «Красоте и уродстве» останется разве что согласно кивать. В треках с иной тематикой жизни будет, пожалуй, побольше — хотя бы потому, что о том, что творится внутри рэпера, мы все-таки знаем чуть поменьше. Но и тут есть ощущение, что Федоров перебирает заходы на тему, словно выполняет задание своего терапевта, — песня про чувства, песня про тело, песня про сожаления, песня про отца. За последние месяц-полтора об Oxxxymiron было сказано очень много — наш главный виртуоз слова, рэпер для тех, кто не слушает рэп, рэпер для русского интеллигентского Фейсбука, всякое такое; и главное ощущение от «Красоты и уродства» в том, что на нем Оксимирон в основном занимается тем, что старательно во все эти пункты втискивается. Да, процесс этот происходит не без изрядной доли виртуозности — но обходится без внезапностей, открытий и сюрпризов.

P.S. «Агент», «Празднуй» и «Дрейдл» классные.

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