Rap&Vogue. «Le Pigeon»

Минчане Дима Левковский и Маша Монако делали клипы для российских, белорусских и европейских музыкантов, а потом стали снимать их для своего аудиовизуального арт-поп-проекта Rap&Vogue, в который входит также таинственный перформер Барк. Никакого рэпа в песнях Rap&Vogue (пока) нет: дуэт записывает электропоп на французском, да и слову «клипы» предпочитает французское ciné, или «поэзию в кинематографе». Трио только что выпустило дебютный франкофильский мини-альбом «C'est Bon», где заявляют: «Боже! Как я счастлив, что я не американец!». А мы вам предлагаем посмотреть первый ciné из него и прочесть комментарии создателей:

— Кому вы снимали клипы и каким из них по-настоящему гордитесь?

Дима Левковский: Один из наших первых клипов мы сняли по зову сердца для группы «СБПЧ», потому что нам очень нравилась их песня «Живи хорошо!». Видимо, после его выхода мы официально стали клипмейкерами. Нам повезло сделать видео для наших самых любимых белорусских артистов: кабаре-бенда «Серебряная свадьба», «Кассиопеи», «Петли пристрастия», Intelligency. Также мы снимали клипы для европейских музыкантов.

Маша Монако: Конечно, нашей визитной карточкой стал клип «Серебряной свадьбы» «Adieu la tête», в котором компания неудачников летит в космос на картонной ракете. Даже солист The Tiger Lillies Мартин Жак отметил, что этот клип очень «тайгерлилличный»; для нас это высокая оценка.

— В какой момент и по какой причине из вашего видеопродакшена «вылупился» музыкальный коллектив?

Дима: Неофициально Rap&Vogue существовал достаточно давно, как наше альтер эго. В какой-то момент мы представили, как могли бы выглядеть клипы на наши собственные песни, а когда к нам приходят идеи, нас уже не остановить.

© Rap&Vogue

— Вы сами себя ассоциируете с Little Big, которые тоже вышли из андеграундного видео и дошли до высшей лиги поп-музыки? Или вам бы хотелось каких-то других ассоциаций?

Маша: Забавно, но у нас было короткое знакомство с ребятами из Little Big на берлинском фестивале музыкальных клипов (Berlin Music Video Awards) в 2016 году. Тогда они представляли свой клип «Big Dick» в категории «треш», а наш клип для «Серебряной свадьбы» оказался в номинации «лучшая режиссура». Думаю, это уже кое-что говорит о нашем совершенно разном подходе к творчеству и вообще искусству. Это естественная ассоциация, потому что клипы являются неотъемлемой частью музыки Little Big, но это всего лишь инструмент. Они определенно задали тренд, с которым мы хотели бы поспорить.

Дима: Вообще если говорить об ассоциациях, то на нас много чего повлияло — искусство, театр, кинематограф, но мы стремимся создавать вещи в своем стиле.

© Rap&Vogue

— Почему белорусы поют по-французски? Планируете ли вы освоить и другие языки?

Дима: Видимо, это влияние французской новой волны. Или пристрастие к французской музыкальной новой волне. А может, потому что мы слишком много говорили друг другу «C'est Bon» (фр. «Это хорошо». — Ред.).

Маша: Вообще любого логичного объяснения будет недостаточно… Поэтому пусть за нас ответит герой французского фильма «Мои ночи прекраснее ваших дней». В нем он, сидя на лужайке, беседует сам с собой: «Холод, туман, небо, облака, ветер, пейзаж, красота… Франция! Моя родина — Франция, язык — французский, муж — Франсуа». Лучше и не скажешь.

Дима: Музыка помогает людям понимать друг друга вне зависимости от языка, и, видимо, она продиктует нам, на каком языке петь дальше.

© Rap&Vogue

— Ваши творческие планы?

Дима: Подумываем о том, чтобы выпустить альбом на немецком языке… И снимать много ciné для Rap&Vogue и других артистов.

Маша: Для нас клипы — это нечто большее, чем ритмичная нарезка эффектных кадров под музыку. Что-то вроде поэзии в кинематографе. Поэтому теперь наш девиз — «Make ciné, not music video». Наверное, в ближайшем будущем возьмемся за написание манифеста.





Слушать «C'est Bon» в стриминговых сервисах

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