Краснодарско-петербургская альт-рок-команда Dvanov продолжает музыкальное осмысление российских окраин в мини-альбоме «Гиперпустырь». В релиз также вошло посвящение поэту Василию Бородину.

Иван Белецкий

К сожалению, это наш последний релиз с вокалистом Владом, с которым мы записали альбом «Функциональная музыка» и который долго и праведно играл в нашей коммуне на синтезаторах, а потом переключился на пение. К счастью, расстаемся мы в прекрасных отношениях, поэтому можно надеяться на какие-то фиты с ним в дальнейшем. Влад, удачи!

Влад Килин

Dvanov вообще очень многое во мне поменяли за эти годы — я начал по-другому слушать музыку, читать стихи, петь и плясать. Ребята для меня — настоящая семья, я их ужасно люблю, и я все-таки уверен, что никогда на самом деле не уйду из этой группы.

Если вы читаете это и пропустили Dvanov, то вот вам мой финальный призыв — идите и слушайте, приходите на концерты, зовите их к себе в города, они просто пряники с повидлом!

Влад Килин © Dvanov

«Древолюция»

Иван: этот текст мы крутили довольно долго, половину инструментала написали еще пару лет назад, хотели какие-то фиты делать, звать приглашенных вокалистов, но в итоге забросили. Потом все переделали вокруг сочиненной Владом партии синта, добавили глитчей, синтов, речитативного вокала (спасибо басисту Диме за ор!) Потом у меня дома оказался какой-то очередной синтезатор, на котором я придумал шумную концовку.

Вдохновлено в первую очередь путешествиями на поезде с юга на север и обратно, всяким темным призраковедением типа историй про мстительных духов предков. А, еще Заболоцким. Хотя, кажется, звучит довольно социально, нет?

Иван Белецкий © Dvanov

«Гиперпустырь»

Иван: Тут текст сочинен зимой прошлого года где-то на окраинах Краснодара. Когда уже заканчивали работу над релизом, я даже специально отправился в те места и на телефон снял фотографию для обложки, которую затем обработала наша художница Алина Юдина.

У меня смешанные чувства по отношению к такого рода местам с шиномонтажами, саунами и прочими приметами городского фронтира. Город разрастается, но разрастается в первую очередь за счет этих неструктурированных, хаотичных окраин, где не очень приспособленные для жизни жилые микрорайоны перемежаются «не-местами» пустырей, гипермаркетов и автосервисов. И не очень понятно вообще — город это или сотня разных городов, или вообще уже какая-то другая форма организации пространства.

В любом случае песня написана хотя и с любовью к таким пространствам, но и с апокалиптической надеждой на их чудесные революционные преобразования.

«Бородин»

Иван: Чуть ли не единственная наша инструментальная композиция за все время. Она посвящается погибшему в этом году поэту Васе Бородину. Я вырезал его голос из какого-то выступления на YouTube, обработал и подогнал под темп песни. Очень жалко, что с Васей вот так получилось, это вправду же был один из лучших поэтов за последние лет сорок, если не больше.





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