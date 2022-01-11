Итоги-2021: наша музыка

1. Shortparis«Яблонный сад»

Питерские эстеты продолжают свое путешествие по российской истории, в которой они находят все больше пересечений и скреп с сегодняшним днем, — кажется, практически никто больше из современных музыкантов, даже тех, кто всерьез увлечен постановкой диагнозов и фиксацией проблем нашего текущего момента, не пытается исследовать его через призму истории. Здорово и то, что Shortparis расширяют арсенал своих музыкальных приемов: альбом уверенно бьет по башке не только содержанием, но и звуком.

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