Итоги-2021: наша музыка

Питерские эстеты продолжают свое путешествие по российской истории, в которой они находят все больше пересечений и скреп с сегодняшним днем, — кажется, практически никто больше из современных музыкантов, даже тех, кто всерьез увлечен постановкой диагнозов и фиксацией проблем нашего текущего момента, не пытается исследовать его через призму истории. Здорово и то, что Shortparis расширяют арсенал своих музыкальных приемов: альбом уверенно бьет по башке не только содержанием, но и звуком.
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