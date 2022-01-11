 
11 января 2022Современная музыкаДайджест
2241
Preview_cover_pictureИтоги-2021: наша музыка Preview_cover_pictureЧто слушать в декабре Preview_cover_pictureНовые альбомы из Сибири: осень Preview_cover_pictureЧто слушать в ноябре Preview_cover_pictureЧто слушать в октябре Preview_cover_pictureЧто слушать в августе Preview_cover_pictureНовые альбомы из Сибири: лето Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне Preview_cover_pictureЧто слушать в мае Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле Preview_cover_pictureНовая музыка из Сибири: весна
Смотреть все материалы

Итоги-2021: наша музыка

Сергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов 2021-го и предлагает послушать плейлист хороших песен года

текст: Сергей Мезенов
1 из 14
закрыть
Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
ДансенЛитература
Дансен 

Новогодний подарок читателям COLTA.RU — новая повесть Линор Горалик. С наступающим!

28 декабря 202112642