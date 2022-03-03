Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

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Сегодня, 3 марта, правление Союза журналистов Карелии обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением, в котором попросил проверить законность действий Роскомнадзора, запретившего слово «война» и публикацию любых новостей, кроме официальных.
Заявление размещено на сайте Союза журналистов Карелии.
В документе говорится, что Роскомнадзор обязал российские СМИ при освещении военных действий в Украине «использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников» и предупредил СМИ о блокировке за публикацию заведомо ложных сообщений о событиях в Украине и использование для их описания слова «война», после чего несколько СМИ были заблокированы.
Союз журналистов Карелии обращает внимание Генпрокуратуры на то, что требования Роскомнадзора противоречат российским законам, в частности, Конституции РФ, согласно которой цензура в нашей стране запрещена.
Также в заявлении отмечается, что происходящее в Украине соответствует определению слова «война» из Большого толкового словаря русского языка, поэтому запрет на употребление этого слова «является неоправданным, бессмысленным и противозаконным».
Авторы заявления просят Генпрокуратуру «дать правовую оценку действиям Роскмонадзора, которые, на наш взгляд, ведут к давлению на СМИ, вводят цензуру и препятствуют объективному описанию военных действий на территории Украины».
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