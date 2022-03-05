 
14:52 11 марта 2022Новости
1728

COLTA.RU заблокирована в России

News_detailed_picture 

Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт COLTA.RU, он больше не открывается на территории РФ.

10 марта COLTA.RU получила предупреждение от Роскомнадзора о возможной скорой блокировке.


Заявление редакции COLTA.RU

Мы не согласны с решением Роскомнадзора и собираемся его обжаловать. Напоминаем: при использовании VPN вы можете по-прежнему читать Кольту.

Кроме того, в этот момент нам особенно нужна поддержка наших читателей. Вы можете финансово поддержать редакцию в эти трудные для сайта и нас всех времена по этой ссылке.

Остаемся на связи!


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Родина как утратаОбщество
Родина как утрата 

Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 20226344
Виктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»Общество
Виктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах» 

Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока

22 февраля 202210194