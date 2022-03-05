COLTA.RU заблокирована в России

Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт COLTA.RU, он больше не открывается на территории РФ.

10 марта COLTA.RU получила предупреждение от Роскомнадзора о возможной скорой блокировке.



Заявление редакции COLTA.RU

Мы не согласны с решением Роскомнадзора и собираемся его обжаловать. Напоминаем: при использовании VPN вы можете по-прежнему читать Кольту.

Кроме того, в этот момент нам особенно нужна поддержка наших читателей. Вы можете финансово поддержать редакцию в эти трудные для сайта и нас всех времена по этой ссылке.

Остаемся на связи!

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