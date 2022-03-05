COLTA.RU заблокирована в России

От редакции COLTA.RU
Обращение к читателям5 марта 202214600
Сегодня, 11 марта, Роскомнадзор заблокировал сайт COLTA.RU, он больше не открывается на территории РФ.
10 марта COLTA.RU получила предупреждение от Роскомнадзора о возможной скорой блокировке.
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Вчера
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
15:17Российские документалисты выступили с антивоенным письмом
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
13:57Из России уезжает главред Republic Дмитрий Колезев
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музеяВсе новости
Обращение к читателям5 марта 202214600
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