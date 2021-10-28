«Дочь». «Хедлайнер»

«Дочь» — новая московская группа, основанная вокалисткой и сонграйтером Яной Смирновой (бывшая участница «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки») и продюсером и мультиинструменталистом Николаем Ефремовым (Nick Efremov, Efrecord). В состав группы также входят автор текстов и бэк-вокалистка Татьяна Сопенко, саунд-дизайнер Михаил Пилявский и композитор и гитарист Данила Ветров. Их новый мини-альбом «Хедлайнер» — «песни о внешних и внутренних, ментальных и духовных маяках», по словам Ефремова. Понятие «хедлайнер» рассматривается в них под самыми разными углами — от фанатско-музыкального до религиозного: в одной, например, звучит голос Найка Борзова, «образца хедлайнера», по мнению участников группы.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/18724134'>Хедлайнер</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/10385106'>ДОЧЬ</a> на Яндекс.Музыке





Яна Смирнова

Припев песни «Хедлайнер» родился на фестивале Flow в Хельсинки в 2019 году. Тем летом я жила без группы, много волонтерила и впервые решилась выбраться в Европу, чтобы послушать любимых музыкантов, — и получила там множество ответов. Например, я нечаянно попала на саундчек Tame Impala, который для меня лично сработал даже сильнее, чем их сет. Все шло своим чередом — светило солнце, техник проверял синты, я подметала окурки. С раннего утра в городе ощущалось предчувствие праздника: воздух словно копил электричество, чтобы вечером рвануть лайвами. Никто и не подозревал, что это последнее фестивальное лето перед пандемией. А после выступления Stereolab (выдающегося во всех отношениях) я окончательно решила, что не буду писать музыку одна, а найду единомышленников и у нас будет группа. Я стояла близко к сцене и видела, как музыканты понимающе переглядывались, прокачав толпу. Чувствовала любовь, которая рикошетила от сцены в зал и обратно. I know that feeling! Даже если нужно идти к этому долго и сложно — оно того стоит!

Мне кажется, у ребят в группе очень круто получилось ухватить это влюбленное фестивальное состояние и передать его в тексте и в музыке. Символично, что наш релиз уже второй раз попадает на начало локдауна, когда у большинства русских музыкантов, меломанов, промоутеров, журналистов, у всех нас вместо радостных предчувствий остается лишь горечь от отмен и ограничений. Но так будет не всегда. Верю, что мы справимся, — музыка сотрет границы, жажда станет нестерпимой, и в итоге концерты будут еще жарче, чем прежде.

«Велосипед» — песня, которая сразу и без оглядки создавалась под коллаборацию с Найком Борзовым. Мы уже были чуть-чуть знакомы, но никаких гарантий не было — поэтому очень круто, что Найк согласился. Для нас в группе «Дочь» он давно и отдельно значим. Например, мы дважды, не сговариваясь, показывали друг другу его клип на песню «Челнапер»: сначала Коля, потом Даня. Кроме того, мы очень протащились с альбома «Капля крови Создателя». Я много гоняла под этот альбом на велосипеде (это мой любимый транспорт) и однажды обнаружила в диктофоне симпатичную, очень «найковскую» мелодию. Ну а слова и аранжировку крутили уже привычно всей группой.

© Мария Доменеч

«Велосипед», понятное дело, внутренне связан с «Хедлайнером». Если в первом случае мы ищем вдохновения у больших состоявшихся музыкантов, то во втором этих музыкантов прямо называем и показываем. И нагло заявляем, что хотим быть такими же крутыми! На центральных каналах и в андеграунде. В любовных балладах и развязной панкухе. В свете софитов и сигаретном дыму. Везде и как можно дольше.

Песня «Поговори» в исходнике — мой выпускной трек в школе Маскелиаде, так что одним из соавторов можно смело считать самого Антона. Забавно, что у меня даже успели купить неэксклюзивную лицензию на использование этой песни в кино. Ее рабочее название — «Spiritual Way», и, как часто бывает, случайный псевдоанглийский текст дал подсказку и лег в основу текста русскоязычного. Таня сразу сравнила это с Песнью песней из Ветхого Завета и повела в эту сторону. С ходу наверняка кажется, что это история любви, но для меня лично это молитва к Творцу как к главному Хедлайнеру всего и вся.

Найк Борзов

«Велосипед» сразу же зашел мне, как только его услышал, — песня крутилась в голове, а это очень хороший показатель и вполне достаточное основание для того, чтобы этим заняться. Записал все очень быстро, свели ребята тоже классно, а потом мы все еще и отлично повеселились на съемках клипа в Верее.

© Предоставлено группой «Дочь»

Татьяна Сопенко

Текст к песне «Хедлайнер» — один из первых, написанных мной для группы «Дочь». Для меня эта песня — в каком-то смысле действительно благословение. С одной стороны — пересмотр прошлого опыта, с другой — предчувствие чего-то нового и невероятного. Интересно, что с того момента в моей жизни сильно все поменялось. Пусть каждому, кто послушает этот мини-альбом, достанется частичка волшебства и запустит процесс трансформации.





Слушайте альбом «Хедлайнер» в стриминговых сервисах

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU