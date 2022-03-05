 
17:48 3 марта 2022Новости
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«Дождь» временно прекращает вещание

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Сегодня, 3 марта, генеральный директор телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева объявила, что он приостанавливает работу.

Как сообщает сайт «Дождя» (см. также здесь и здесь), это коснется эфира, трансляций в YouTube и социальных сетях.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — сказала Наталья Синдеева.

Сайт телеканала «Дождь» был заблокирован 1 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

3 марта главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил, что принял решение временно выехать из России.


* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента



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