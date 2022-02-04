Дима Мидборн. «Признаки»

Под занавес прошлого года Дима Мидборн, самый видный басист московской инди-сцены, выпустил альбом «Качественный отдых», где отразил странную городскую жизнь в эпоху изоляции и локдаунов. Это ироничные песни от лица мужчины средних лет, сыгранные на бас-гитаре, ритм-боксе и бас-кларнете. Только что Дима Мидборн выпустил импровизационное видео на одну из песен с этого альбома «Признаки», в котором снова делится своими представлениями о качественном отдыхе. Аккомпанирует Мидборну его старый приятель Евгений Горбунов, с которым они часто джемуют в проекте «Интурист». Клип был снят Филиппом Задорожным для авторского YouTube-канала «Заповедник», посвященного живым выступлениям российских музыкантов.

Дима Мидборн

Я уехал зимовать в Турцию на качественный отдых и удаленную работу. Естественно, маршрут лежал через обмосквиченный и обпетербурженный город Каш. Туда приехал также мой друг и коллега Женя Горбунов. Четыре дня спустя наши чинные прогулки и скромные возлияния прервал автор «Заповедника» Филипп Задорожный с камерой в руке. В тот же день было решено найти локацию и снять мне и Жене видосы. Думали мы недолго — в Каше есть очень фотогеничный заброшенный аквапарк с пустым бассейном. Там спустя неделю все и случилось. В Женином видео я сыграл на басу (этот лайвик вы увидите позже), и было тут же решено, что Женя сыграет на басу и в моем видосе. Это был солнечный, но холодный по местным меркам день, обращаю ваше внимание на наши красные уши и носы.

Филипп Задорожный © Александр Кургинянц

Филипп Задорожный, оператор, режиссер и автор канала «Заповедник»

Мы вместе с Димой Мидборном и Женей Горбуновым оказались на качественном отдыхе в городе Каш. Было бы странно не воспользоваться такой возможностью и не сгенерировать совместный контент. Для этого мы отправились в заброшенную виллу и оказались на дне бассейна. Так появилась новая серия моего сериала про русскую музыку «Заповедник».

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU