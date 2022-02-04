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Preview_cover_pictureДима Мидборн. «Признаки» Preview_cover_pictureThe Diasonics. «Origin of Forms» Preview_cover_pictureRap&Vogue. «Le Pigeon» Preview_cover_pictureChikiss. «Зачем ты плачешь» Preview_cover_pictureDvanov. «Гиперпустырь» Preview_cover_picture«Резина» feat. «Он Юн». «Космические войска» Preview_cover_pictureШумов & Борзыкин. «Правильно» Preview_cover_picture«Мегаполис». «Ноябрь» Preview_cover_picture«Тайна зеленого рюкзака» Preview_cover_picture«Дочь». «Хедлайнер» Preview_cover_pictureАнтон Батагов. «Пушкин. Бесы» Preview_cover_picture«Диктофон». «Хотелось»
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Дима Мидборн. «Признаки»

Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

текст: Александр Великанов
Detailed_pictureДима Мидборн© Талиб Шиллаев

Под занавес прошлого года Дима Мидборн, самый видный басист московской инди-сцены, выпустил альбом «Качественный отдых», где отразил странную городскую жизнь в эпоху изоляции и локдаунов. Это ироничные песни от лица мужчины средних лет, сыгранные на бас-гитаре, ритм-боксе и бас-кларнете. Только что Дима Мидборн выпустил импровизационное видео на одну из песен с этого альбома «Признаки», в котором снова делится своими представлениями о качественном отдыхе. Аккомпанирует Мидборну его старый приятель Евгений Горбунов, с которым они часто джемуют в проекте «Интурист». Клип был снят Филиппом Задорожным для авторского YouTube-канала «Заповедник», посвященного живым выступлениям российских музыкантов.

Дима Мидборн

Я уехал зимовать в Турцию на качественный отдых и удаленную работу. Естественно, маршрут лежал через обмосквиченный и обпетербурженный город Каш. Туда приехал также мой друг и коллега Женя Горбунов. Четыре дня спустя наши чинные прогулки и скромные возлияния прервал автор «Заповедника» Филипп Задорожный с камерой в руке. В тот же день было решено найти локацию и снять мне и Жене видосы. Думали мы недолго — в Каше есть очень фотогеничный заброшенный аквапарк с пустым бассейном. Там спустя неделю все и случилось. В Женином видео я сыграл на басу (этот лайвик вы увидите позже), и было тут же решено, что Женя сыграет на басу и в моем видосе. Это был солнечный, но холодный по местным меркам день, обращаю ваше внимание на наши красные уши и носы.

Филипп ЗадорожныйФилипп Задорожный© Александр Кургинянц
Филипп Задорожный, оператор, режиссер и автор канала «Заповедник»

Мы вместе с Димой Мидборном и Женей Горбуновым оказались на качественном отдыхе в городе Каш. Было бы странно не воспользоваться такой возможностью и не сгенерировать совместный контент. Для этого мы отправились в заброшенную виллу и оказались на дне бассейна. Так появилась новая серия моего сериала про русскую музыку «Заповедник».


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