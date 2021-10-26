Антон Батагов. «Пушкин. Бесы»

В портфолио композитора и пианиста Антона Батагова не так уж много клипов — их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому не пропустите эту премьеру — видеоклип на песню «Пушкин. Бесы» с недавнего альбома «Оптический обман» с комментарием автора музыки.

Антон Батагов

Песня «Пушкин. Бесы» — с альбома «Оптический обман» на тексты Пушкина и Хармса, про который я уже рассказывал читателям COLTA.RU. Даже надеюсь, что кто-то его послушал. К сожалению, живьем мы сыграли пока только один раз — в Перми на Дягилевском фестивале. Были бы рады устроить тур и сыграть во многих других городах России, но в теперешних «вирусных» условиях ездят с концертами по стране только «музыкальные генералы» со своими коллективами — не буду называть хорошо известные имена. А все остальные музыканты и организаторы не знают, как жить дальше. Частной поддержки через фонды, как это устроено во многих странах, здесь нет. А весь государственный пирог поделен между вышеупомянутыми господами. А, скажем, «Оптический обман» — хоть это и не оркестр, а всего лишь пять музыкантов и звукорежиссер, но организовать поездку даже такого состава сейчас не под силу ни одной концертной организации в стране. Вот так. Музыкальная жизнь превратилась в оптический обман. Можно слушать альбомы, но ведь хочется услышать живьем… а это невозможно.

<a href="https://fancymusic.bandcamp.com/album/--12">Оптический обман by Антон Батагов</a>

Так что предлагаем вашему вниманию видеоклип, сделанный на одну из песен альбома. Вообще видеоклип — это в моей практике крайне редкое явление. Видеозаписи концертов — пожалуйста. Но клип — это вообще такой жанр, который возник в рок-музыке, где он в основном и существует. В классику и в новую классику он тоже проник, но все-таки это бывает редко. А «Оптический обман» — это как бы рок, хотя и «классика». Кстати, режиссер этого клипа Алиса Наремонтти (она же автор и большинства моих концертных видеозаписей) иногда делала клипы и из некоторых концертных видео, добавляя туда разные другие элементы в зависимости от содержания музыки. Например, из моего исполнения «Night Train» Филипа Гласса на концерте в Сиэтле она сделала «кино», в котором поезд братьев Люмьер прибывает в нью-йоркское метро, где мы и продолжаем наше гипнотическое путешествие, не отходя от рояля.

Музыкальная жизнь превратилась в оптический обман.

А в песне «Бесы» сначала просто была задача снять backstage video, то есть процесс записи в студии «Синелаб», фрагменты репетиции и что-то вокруг. Собственно, именно это и есть основа клипа: крупные планы, вся песня целиком в момент записи альбома. «Следите за руками». Как бы приглашение вовнутрь музыки. Сидя в зале на концерте, этого не увидишь. Еще в видеоряде клипа есть маленький фрагмент концерта на Дягилевском фестивале (спасибо администрации фестиваля за разрешение его использовать). Но клип был бы не клипом, если бы в нем было только это. Все «художественные образы» возникли в основном из наших проходов по коридорам репетиционной базы. А эта база — советское здание, которое когда-то было заводом, а теперь там, как это часто бывает, фотостудии, музыкальные студии, офисы, йога-центры, кафе и какая-то вот такая странная жизнь. Разрисованные стены рядом с сохранившейся советской масляной краской и остатками советских вещей: например, сваленные в кучу фрагменты праздничного оформления завода к сколько-то-летию «Великого Октября», валяющиеся там уже 30 с лишним лет… Вот такая машина времени. И вот тут вдруг стихи Пушкина обретают сегодняшнюю жизнь, они говорят нам про все, что тут было, что есть сейчас и что будет. Вся его жизнь прошла под цензурой и под неусыпным наблюдением. Ну разве что камер с распознаванием лиц тогда не было, но и без них тогдашняя машина репрессий успешно следила за каждым его шагом и словом.



© Андрей Чунтомов / Дягилевский фестиваль

И вот, представляете, идем мы по коридору в этом здании — а там на стенах много чего нарисовано — и вдруг Бродский. Он просто взял и молча присоединился к двум другим петербургским/ленинградским гениям, на чьи стихи написан «Оптический обман», — Пушкину и Хармсу. Как и они, он хорошо знал на собственном опыте, что такое быть поэтом в России. А потом мы садимся в лифт, дверь закрывается — а на ней QR-код. Эпическая советская тетка-лифтерша везет нас куда-то вниз — а там вот эта свалка советских праздничных атрибутов, и прямо на нас смотрит огромный многометровый фанерный герб СССР. И все это не придумано, не срежиссировано. Оно возникло само, хотя трудно в это поверить. Но это правда. И, конечно, монтаж видео — это сложнейший многоэтапный процесс, в результате которого из всего этого «сора» рождается вот такое кино… Клип начинается с кадров метели, и этот образ несколько раз возвращается, хотя это даже не выглядит как метель — просто «невидимкою луна освещает снег летучий». И пушкинские бесы — это такой наш праздник, который всегда с тобой.

Спасибо продюсеру и издателю Сергею Красину, спасибо всем, кто участвовал в работе над альбомом и видео, и, конечно, спасибо невероятным музыкантам, без которых ничего бы не было.





Александр Коренков — вокал

Ася Соршнева — скрипка

Сергей Калачев Grebstel — бас-гитара

Владимир Жарко — барабаны

Антон Батагов — рояль

Видео: Алиса Наремонтти

(при участии Даниила Богдана)

Продюсер: Сергей Красин

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