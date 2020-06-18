Chikiss. «Будет все хорошо»

У повелительницы синтезаторов, дивы берлинского андеграунда Галины Озеран, выступающей под псевдонимом Chikiss, выходит новый клип, первый почти за 10 лет и снятый в условиях карантина: ее трансцендентное прочтение старой песни Федора Чистякова. Премьера на COLTA.RU.

Галя Чикис

Когда мне было 18, я услышала песню «Будет все хорошо» группы «Ноль». Никогда я ее не вспоминала специально для каких-то заказных хит-парадов, но при этом подсознательно она жила со мной все эти годы. И губы шептали: «Вдох-выдох, будет все хорошо». Это сильный и красивый в своей простоте и легкости текст. Актуальный и понятный каждому. Начала исполнять я ее внезапно, она просто сама вырвалась наружу на одном из концертов, такое уже не раз случалось с песнями других артистов — «Химеры», Ветлицкой, Таривердиева. Душа запросила — вот, пожалуйста. Кто-то записал видео. И вот она есть. Уже прожитая, уже часть меня в ней.

Клип «Будет все хорошо» — о том, как тяжело человеку в системе, в каждодневной рутине: вязко и вяло чувствует он себя, быстро выгорает. Образ диктора-манипулятора и его жертвы, запертой в комнате c кричащими стенами, в запутанных мыслях. Но желающей быть свободной. И сила творчества, музыка, которая противостоит законспирированному в привлекательной оболочке, но пожирающему жизненную энергию злу, исходящему из телеэкрана. И которая побеждает в итоге. Ум успокаивается, тело расслабляется, лицо светлеет. Зло взрывается белым шумом.

Недавно вышел клип Kate NV на песню «Plans», где она в схожем образе — привлекательного, но циничного и лживого диктора госканала. Мы в момент его выхода уже все отсняли и были в процессе монтажа. Подумала: вот ведь да, наболело же. Идея витает в воздухе: два разных артиста одновременно транслируют один и тот же образ по-разному, но есть желание отрефлексировать, отобразить эту проблему и сломать — у нее вечеринка с друзьями, у меня синтезатор-друг.

Сейчас эпоха клипов, без них сложно быть услышанным. Мой последний выходил почти 10 лет назад. Это очень давно, и почему-то я не пыталась. Не знаю, не чувствовала необходимости. Просто создавала и выпускала музыку, иногда накладывая ее на любительские видео, играла концерты. А тут после того, как сделала большой песенный альбом — раз в несколько лет между моими более экспериментальными проектами и коллаборациями я выдаю классический структурированный песенный альбом с текстами, куплетами и припевами, — захотелось всю эту историю визуализировать. Бюджета на дорогие клипы и больших клипмейкеров у меня не было, кинула клич начинающим режиссерам, студентам киновузов. И вот судьба послала мне Камилу Рамазанову. Огненное сочетание молодости, энергии и таланта. Горит идеями и рвется в бой — одно удовольствие работать с такими людьми.

Ум успокаивается, тело расслабляется, лицо светлеет. Зло взрывается белым шумом.

В роковой день — пятница, 13 марта — гроза, пандемия, стали отменять рейсы, я не прилетела в Москву. Клип на песню «Небо злое», который она с командой начала снимать в павильоне, остался недоснятым. Начался карантин, самоизоляция. И вот этот опыт открыл новые горизонты. В твоем распоряжении только твой дом и твоя семья. Никакой съемочной группы, никакого оборудования или специального локейшена. Опыта тоже. С костюмом и телевизором мне помогли друзья, владельцы берлинского клуба Sameheads. У них много интересного в интерьере, а Раки, ответственная за внутреннее убранство, — еще и костюмер и стилист. Весь свет мой муж Саша, который был за камерой, выстроил одним карманным фонариком. Камила через Jitsi управляла всем процессом из Казани. Все происходило в одной комнате на фоне двух стен. Полный DIY и карантин.

Я сыграла отчасти и саму себя. Да, сейчас дочь выросла, я стала посвободнее. Но были и сложные времена. Когда приходилось подолгу сидеть дома с маленьким ребенком, испытывать психологическое давление и дискомфорт в поликлиниках и других госучреждениях. Никогда не забуду, например, как я получала российский паспорт. Это был травматический опыт. Ксенофобия, национализм и прочие проявления дискриминации — серьезные системные проблемы, пока что безнаказанные. Об этом надо говорить. В какой-то момент ты сильно устаешь, начинаешь прокрастинировать, что-то на автомате смотреть в интернете, накручивать, и начинается вот это самое выгорание. Сложно услышать музыку внутри. Слышно только, как тикает собственное время.

Сейчас в психологическом плане все сложное позади, любовь, музыка, лето в душе и за окном, но иногда все же накатывает. В общем, такой психотерапевтический клип. Я надеюсь, что кто-то его полюбит. Не хотелось бы называть эту работу кавер-версией. Есть кавер-группы, кавер-фестивали, где это жанр такой, на потоке. В моем случае «по мотивам» уместнее. Так как я эту песню уже столько раз прожила, она стала и моей тоже. Да простит меня Федор Чистяков. И спасибо ему за это и вообще за многие удивительные песни. Они навсегда останутся в моей жизни. Будет все хорошо. Что бы это ни значило.

Никакой съемочной группы, никакого оборудования или специального локейшена. Опыта тоже.

Камила Рамазанова, режиссер

Больше года назад я впервые услышала Галю Чикис на ее выступлении в московском клубе Pluton, где я, кстати, оказалась совершенно случайно, по работе. Но, когда я услышала Галю, я забыла про эту работу, забыла обо всем и просто-напросто улетела, отключилась. Для меня как для режиссера это было самое настоящее потрясение, поскольку тогда, на этом концерте, тысячи кадров, постоянно крутящихся в моей голове, впервые сложились в музыку и я это отчетливо услышала, то есть я услышала то, как я вижу, — это очень странные ощущения, за которые я невероятно Гале благодарна.

И вот спустя год, в феврале 2020-го, мы с Галей начали нашу совместную работу над клипом к песне «Небо злое» и, кстати, даже отсняли половину, но из-за пандемии вынуждены были прерваться и отложить съемки на более поздний срок. Так что все еще впереди!

А во время карантина мы совершенно спонтанно решили снять клип на другую песню, которая называется «Будет все хорошо», — сейчас она как никогда актуальна, ибо сегодня нам всем чрезвычайно важно верить, что будет все хорошо.

В работе над этим клипом я ставила перед собой задачу придумать такую концепцию, которая бы максимально выражала Галю: ее мировосприятие, ощущение себя. Для этого мне надо было залезть в ее голову, в мысли, понять, как там все устроено, почему зародилась именно такая музыка, а не какая-то другая, — процесс жутко интересный. Надеюсь, мне удалось хотя бы немного приблизиться к правде.

Я написала сценарий, и мы с Галей начали постоянно созваниваться, что-то придумывать, обмениваться идеями, поправлять, обсуждать — словом, процесс пошел. И вот в результате у нас получился такой клип.

И, конечно, это был очень любопытный опыт дистанционных съемок — это абсолютно новая реальность, новые правила игры, когда ты через экран работаешь с артистом, через экран разводишь мизансцену и т.д. Хорошо, что есть Jitsi или Zoom, который хоть как-то обеспечивает эффект присутствия на съемочной площадке. И, конечно, я благодарна Гале и Саше за то, что они так смело и одновременно тонко относились к моим предложениям и что в конечном счете у нас все получилось — и получилось максимально приближенно к задуманному.

Этот клип во время пандемии — на мой взгляд, своего рода подтверждение того, что, когда ты горишь и любишь свое дело — неважно, музыка это или кино, — никакие тысячи километров не могут стать преградой для сотворчества.

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