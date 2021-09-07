Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

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Сегодня, 6 сентября, Минский областной суд вынес приговор членам президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они приговорены, соответственно, к 11 и 10 годам заключения в колонии общего и усиленного режима.
Как сообщает РИА Новости, приговор еще не вступил в силу, защита намерена его обжаловать.
Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными в публичных призывах к причинению вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ), создании экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ст. 357 УК РБ), передает «Медиазона».
Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку, как пояснил адвокат Марии Колесниковой Владимир Пыльченк, материалы дела содержат «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.
Согласно информации на сайте Генпрокуратуры РБ, следствие сочло Координационный совет оппозиции «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.
Флейтистка, музыкальный менеджер, арт-директор минского культурного сентра Ok16 Мария Колесникова в 2020 году возглавила избирательный штаб кандидата кандидата на президентских выборах Виктора Бабарико, в августе была избрана в президиум «Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса».
7 сентября 2020 года Мария Колесникова была похищена в Минске, ее собирались насильно вывезти на территорию Украины. Чтобы не допустить этого, она порвала свой паспорт. С тех пор содержалась в СИЗО.
Белорусские правозащитники признали Марию Колесникову политзаключенной. С требованием освободить ее выступили деятели культуры разных стран, Марии Колесниковой были присуждены премия имени Сахарова, премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума, премия Госдепартамента США «Самые отважные женщины мира», премия имени Льва Копелева за мир и права человека, Штутгартская премия мира за «мужественную борьбу с автократическим режимом Александра Лукашенко и за правозащитную деятельность».
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