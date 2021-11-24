«Резина» feat. «Он Юн». «Космические войска»

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Московская альт-роковая группа «Резина» — мастера коллаборации. В прошлом году они выпустили альбом, где пели приглашенные вокалисты независимых групп (среди которых Илья Черепко-Самохвалов из «Петли Пристрастия», Олег Ягодин из «Курары» и многие другие), и мы отметили его в нашем списке русских релизов года. А в этом — записали совместный сингл с петербургским хип-хоп-дуэтом «Он Юн».
Трек «Космические войска» вошел в альбом «Невозможный русский рок», записанный дуэтом Максима Тесли и Вовы Седых в 2015 году. Его ремейк 2021 года приурочен к 10-летию «Он Юн». «Резина» полностью переосмыслила музыку, сделав мрачный гитарный звук, а «Он Юн» заново записали вокал.
Году в 2013-м или около того мы единожды попробовали сделать живую программу «Он Юн» — заменить ноутбук на настоящих музыкантов. Мы собрались с нашими друзьями на репточке и минут за 15 поняли, что ни у кого нет ни малейших идей о том, как это все должно звучать. Больше попыток переформатироваться у нас не было, хотя мысль такая постоянно витала и тревожила. Вспоминая эту неудачную попытку и прослушивая при этом новый совместный трек, я смеюсь от радости, поскольку в идеальном мире именно так и должен был бы звучать живой состав «Он Юн», будь тогда у нас хоть толика таланта наших коллег из группы «Резина». Песня получила свое идеальное воплощение — музыкально далекое от оригинала, но вместе с тем гораздо более близкое к тексту. Избавившись от электронного пафоса, она начала звучать и резонировать.
Ближайшее выступление «Резины» состоится 2 декабря в клубе «Бумажная фабрика.
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