 
24 ноября 2021Современная музыкаПремьеры
655
Preview_cover_picture«Резина» feat. «Он Юн». «Космические войска» Preview_cover_pictureШумов & Борзыкин. «Правильно» Preview_cover_picture«Мегаполис». «Ноябрь» Preview_cover_picture«Тайна зеленого рюкзака» Preview_cover_picture«Дочь». «Хедлайнер» Preview_cover_pictureАнтон Батагов. «Пушкин. Бесы» Preview_cover_picture«Диктофон». «Хотелось» Preview_cover_picture«Хроноп». «Шахунья» Preview_cover_pictureПоэт Дельфинов и друзья. «Спокойный» Preview_cover_pictureВадим Маевский и Александр Туркунов. Саундтрек к «Медиатору» Preview_cover_pictureVitamin Youth. «Валютчики» Preview_cover_pictureЕвгений Гринько. «Things from the Past»
Смотреть все материалы

«Резина» feat. «Он Юн». «Космические войска»

Дружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Ольга Комлач

Московская альт-роковая группа «Резина» — мастера коллаборации. В прошлом году они выпустили альбом, где пели приглашенные вокалисты независимых групп (среди которых Илья Черепко-Самохвалов из «Петли Пристрастия», Олег Ягодин из «Курары» и многие другие), и мы отметили его в нашем списке русских релизов года. А в этом — записали совместный сингл с петербургским хип-хоп-дуэтом «Он Юн».

Трек «Космические войска» вошел в альбом «Невозможный русский рок», записанный дуэтом Максима Тесли и Вовы Седых в 2015 году. Его ремейк 2021 года приурочен к 10-летию «Он Юн». «Резина» полностью переосмыслила музыку, сделав мрачный гитарный звук, а «Он Юн» заново записали вокал.

Вова Седых («Он Юн»)

Году в 2013-м или около того мы единожды попробовали сделать живую программу «Он Юн» — заменить ноутбук на настоящих музыкантов. Мы собрались с нашими друзьями на репточке и минут за 15 поняли, что ни у кого нет ни малейших идей о том, как это все должно звучать. Больше попыток переформатироваться у нас не было, хотя мысль такая постоянно витала и тревожила. Вспоминая эту неудачную попытку и прослушивая при этом новый совместный трек, я смеюсь от радости, поскольку в идеальном мире именно так и должен был бы звучать живой состав «Он Юн», будь тогда у нас хоть толика таланта наших коллег из группы «Резина». Песня получила свое идеальное воплощение — музыкально далекое от оригинала, но вместе с тем гораздо более близкое к тексту. Избавившись от электронного пафоса, она начала звучать и резонировать.

Ближайшее выступление «Резины» состоится 2 декабря в клубе «Бумажная фабрика.

Слушать «Космические войска» в стриминговых сервисах


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
«Я вам достаточно страшно рассказала?»Общество
«Я вам достаточно страшно рассказала?» 

Историк Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова

22 ноября 20214713