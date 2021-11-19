Шумов & Борзыкин. «Правильно»

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Даже странно, что Василий Шумов, лидер «Центра», и Михаил Борзыкин, создатель «Телевизора», так редко сотрудничают. Оба — уже классики русского рока. Оба испытывают тягу к песням «с содержанием», реагирующим на пульсацию времени. Таков и их новый совместный трек «Правильно» — реакция на массовую пропаганду общественного здоровья:
— Вы помните, когда и при каких обстоятельствах познакомились?
Шумов: Пытались вспомнить место и время знакомства, но безуспешно. Вероятно, в 1980-е. Можно сказать, что познакомились при неустановленных обстоятельствах.
Борзыкин: А наш первый совместный концерт — «Центр»/«Телевизор» — состоялся только в нулевые годы в питерском клубе «Орландина».
— Были ли у вас совместные проекты до этого?
Шумов: Наш первый совместный проект — трек «Позитив», который, как показали архивные файлы, вышел ровно 12 лет назад, в ноябре 2009 года. Новый трек «Правильно» — это наша вторая совместная работа.
— Как вы над ним работали?
Шумов: Осенью этого года я сделал набросок композиции на тему повышения иммунитета. Идея композиции у меня появилась как реакция на трескотню из каждого утюга про иммунитет — в связи с эпидемией коронавируса, разумеется. Когда композиция приобрела законченный вид, у меня возникло ощущение, что она может стать сиквелом трека «Позитив», который мы записали с Михаилом 12 лет назад.
Борзыкин: Василий прислал мне демо этой композиции, мне идея понравилась. Тем более что мы еще после «Позитива» хотели что-то сделать совместно. Началась удаленная работа в студии. Результатом стал трек «Правильно» и видео к нему, которое сделал Вася.
— Что лично вы сделали (делаете) для повышения иммунитета — своего и коллективного?
Шумов: Мы за личный иммунитет.
Борзыкин: И против бешенства коллективного иммунитета. Именно поэтому мы и записали композицию «Правильно».
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