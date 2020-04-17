Dvanov. «Кустарник»

Танцы остаются с человеком
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Песня «Кустарник» вошла в карантинный сборник Института музыкальных инициатив, выделившего гранты 22 независимым музыкантам для записи новых треков в домашнем режиме. До конца отыгрывая идею производства на дому, музыканты из Dvanov сделали на нее и клип в условиях самоизоляции — «мегалюбительское» видео о том, как мир, который мы знали раньше, дикая природа отвоевывает себе назад.
Эту песню мы записывали для сборника Института музыкальных инициатив «Не выходя из дома». Точнее, мы как раз находились в процессе работы над «Кустарником» и еще несколькими песнями, когда к нам обратились из ИМИ. Так что просто по-быстрому дописали все неготовое, свели и отправили.
Почти сразу родилась идея создать на это самодельное видео. Не претендующее на какие-то эстетические глубины — просто вот такой моментальный срез. Все же начались времена, когда апокалиптическая романтика Dvanov заиграла новыми красками, захотелось это зафиксировать. У нас уже долго монтируется еще один, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, клип, но там все на стадии «будет готово, когда будет готово». Да и народу там в кадре столько, что сейчас смотреть страшно.
Какие-то кусочки я снимал на телефон в студии еще до карантина, даже особо не думая, что они куда-то пойдут. Но большую часть материала каждый делал самостоятельно дома. Потом прислали мне, я смонтировал. Я совсем не режиссер, так что в любом случае это просто мегалюбительское видео. И во многом терапевтическая штука — мы с группой почти месяц не видимся и не репетируем из-за карантина, а так хоть какое-то подобие командной работы.
С анимацией мне сильно помогла наша постоянная художница Алина Юдина, которая оформляет Dvanov все обложки (самые красивые моменты — ее). Но большую часть кадров я сам рисовал мышкой на компьютере. Довольно тупой процесс, особенно когда не умеешь ни рисовать, ни анимировать. Но тут такое — нарисовал десять кадров по фану, смотришь, как они двигаются, и затягивает, хочется еще нарисовать. Так вот несколько сотен и отрисовали за несколько дней. Понятно, что любой настоящий аниматор сделал бы быстрее и с меньшим количеством костылей.
Про песню — я себе представил огромный ТЦ в поле, уже на выезде из города. И что, если и сам ТЦ, и вся инфраструктура вокруг внезапно куда-то пропадут, а останется опять одно поле? Такое доведение до абсурда идеи конца утопии супермаркета. Текст я написал еще в начале года, когда, конечно, ни о каких карантинах и концах нашего мира речи не было.
Очень странно петь про постапокалипсис сейчас, особенно учитывая, что песню мы написали еще до того, как узнали, что скоро всем придет кустарник. С другой стороны, может быть, и хорошо, если вместо народа или города мы в итоге станем чем-то другим.
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