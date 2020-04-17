Dvanov. «Кустарник»

Песня «Кустарник» вошла в карантинный сборник Института музыкальных инициатив, выделившего гранты 22 независимым музыкантам для записи новых треков в домашнем режиме. До конца отыгрывая идею производства на дому, музыканты из Dvanov сделали на нее и клип в условиях самоизоляции — «мегалюбительское» видео о том, как мир, который мы знали раньше, дикая природа отвоевывает себе назад.

Иван Белецкий, синтезаторы, тексты

Эту песню мы записывали для сборника Института музыкальных инициатив «Не выходя из дома». Точнее, мы как раз находились в процессе работы над «Кустарником» и еще несколькими песнями, когда к нам обратились из ИМИ. Так что просто по-быстрому дописали все неготовое, свели и отправили.

Почти сразу родилась идея создать на это самодельное видео. Не претендующее на какие-то эстетические глубины — просто вот такой моментальный срез. Все же начались времена, когда апокалиптическая романтика Dvanov заиграла новыми красками, захотелось это зафиксировать. У нас уже долго монтируется еще один, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, клип, но там все на стадии «будет готово, когда будет готово». Да и народу там в кадре столько, что сейчас смотреть страшно.

Какие-то кусочки я снимал на телефон в студии еще до карантина, даже особо не думая, что они куда-то пойдут. Но большую часть материала каждый делал самостоятельно дома. Потом прислали мне, я смонтировал. Я совсем не режиссер, так что в любом случае это просто мегалюбительское видео. И во многом терапевтическая штука — мы с группой почти месяц не видимся и не репетируем из-за карантина, а так хоть какое-то подобие командной работы.

С анимацией мне сильно помогла наша постоянная художница Алина Юдина, которая оформляет Dvanov все обложки (самые красивые моменты — ее). Но большую часть кадров я сам рисовал мышкой на компьютере. Довольно тупой процесс, особенно когда не умеешь ни рисовать, ни анимировать. Но тут такое — нарисовал десять кадров по фану, смотришь, как они двигаются, и затягивает, хочется еще нарисовать. Так вот несколько сотен и отрисовали за несколько дней. Понятно, что любой настоящий аниматор сделал бы быстрее и с меньшим количеством костылей.

Про песню — я себе представил огромный ТЦ в поле, уже на выезде из города. И что, если и сам ТЦ, и вся инфраструктура вокруг внезапно куда-то пропадут, а останется опять одно поле? Такое доведение до абсурда идеи конца утопии супермаркета. Текст я написал еще в начале года, когда, конечно, ни о каких карантинах и концах нашего мира речи не было.

Владислав Килин

Владислав Килин, вокал, синтезаторы

Очень странно петь про постапокалипсис сейчас, особенно учитывая, что песню мы написали еще до того, как узнали, что скоро всем придет кустарник. С другой стороны, может быть, и хорошо, если вместо народа или города мы в итоге станем чем-то другим.

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