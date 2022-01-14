Перенесены концерты Тиля Линдеманна в России

© Till Lindemann / Instagram

Выступления немецкого рок-музыканта лидера группы Rammstein Тиля Линдеманна в странах Восточной Европы, запланированные на вторую половину января, в том числе концерты в Москве и Новосибирске, перенесены на более поздний срок.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Тиля Линдеманна в Instagram.

Причиной переноса концертов стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса COVID-19.

«Проведения концертов в период повышения заболеваемости небезопасно для зрителей», — отмечается в сообщении. Кроме того, сообщается, что все купленные билеты можно будет использовать для посещения перенесенных концертов в новые даты.

Тиль Линдеманн должен был выступить в Новосибирске 26 января, в Москве — 28 января.

Незадолго до Нового года против концерта немецкого музыканта выступили активисты из Новосибирской области, они обратились к депутатам Госдумы с просьбой поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям», а также обратиться в Следственный комитет России (СКР), напомнив, что Тиль Линдеманн «несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов».

В своем обращении активисты высказали солидарность с мнением председателя СКР Александра Бастрыкина, который 28 p;декабря в интервью «Российское газете» заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и с тем, что ей необходимо дать отпор.

1 января стало известно, что председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Новосибирской области Антону Бадулину организовать проверку доводов активистов и доложить о результатах.







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