Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

Сегодня, 3 марта, совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ее ликвидации. Радиостанция продолжает вещание на YouTube.

Как написал в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, совет директоров также решил закрыть сайт радиостанции.

«Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ — радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ — одноименного электронного периодического издания», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы холдинга «Газпром-медиа», в который входит «Эхо Москвы».

Кроме того, Роскомнадзор, пишет Ведениктов, потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».

Редакция «Эха Москвы» решила продолжить вещание в интернете, эфир радиостанции доступен на YouTube-канале «Эхо». На сегодняшний день у канала 1,32 млн подписчиков. Кроме того, «Эхо Москвы» продолжает работу в Twitter, Facebook, Telegram и Instagram.

1 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ был ограничен доступ к сайту «Эха Москвы» и она была отключена от эфира «в связи с целенаправленным и систематическим размещением... информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Также за последние дни в России были заблокированы сайты «Крым.Реалии»*, The New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Настоящее время»*, «Тайга.инфо», «Дождь»* и The Village, сайты ряда украинских СМИ. Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко объявил о решении временно уехать из России



* Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







