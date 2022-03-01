«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

© ЦТИ «Фабрика»

Московский Центр творческих индустрий «Фабрика» объявляет прием заявок на проведение мероприятий от и для художников и кураторов, лишившихся работы в культурных институциях из-за своей позицией по отношению к событиям в Украине.

Как сообщает пресс-служба ЦТИ «Фабрика», заявки принимаются до 19 марта по адресу air@fabrikacci.com.

В заявку должны входить резюме, небольшое мотивационное письмо и описание проекта — лекции, открытых чтений, дискуссии, кинопоказа и других мероприятий, которые будут проведены на территории «Фабрики» с марта по июль 2022 года (срок может быть продлен).

«Мы приглашаем присылать проекты кураторов, художников и арт-менеджеров, которые были уволены или ушли по собственной инициативе из культурных институций в связи со своей позицией по отношению к событиям в Украине», — сообщают инициаторы опен-колла.

«К участию приглашаются все деятели современной художественной арт-сцены, которые в силу текущих событий оказались в сложной жизненной ситуации и хотят показать и обсудить свои работы/проекты на независимой площадке.

"Фабрика" готова предоставить помещение для проведения и техническое оснащение мероприятия, обеспечить информационную поддержку и выплатить автору гонорар (7000 рублей)».







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