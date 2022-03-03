Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

© Taipei Fine Arts Museum

Сегодня, 3 марта, художественный директор фонда V—A—C Франческо Манакорда объявил о прекращении своей работы в фонде.

Его сообщение приводит журнал «Театр»:

«К большому сожалению, текущие события существенно изменили рабочие и личные условия, поэтому я пришёл к выводу, что у меня не получится продолжить работу с той же самоотверженностью, которой я бы мог гордиться. Мое решение далось мне с большим трудом и сожалением».

Франческо Манакорда занимал должность художественного директора фонда V—A—C с 2017 года. Раньше он был художественным директором музея Тейт Ливерпуль и сокуратором проекта «Генеральная репетиция» в МОМА.



P.S. Как сообщает «Артгид», за последние дни сотрудничество с российскими культурными институциями прекратили несколько художников, в том числе Аслан Гойсум, Олег Елисеев, Зинаида Исупова и Арсений Жиляев.







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