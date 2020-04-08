Что слушать в апреле

1. «Не выходя из дома»

На злобу, что называется, дня — большая карантинная затея от Института музыкальных инициатив, выделившего гранты 22 независимым музыкантам для записи новых треков в домашнем режиме. Список участников похож на лайнап фестиваля «Боль»: «Хадн дадн», «Увула», «Деревянные киты», «Интурист», «Союз», далее по списку. Запланировано это было или нет, но у кураторов сборника получился выразительный срез русскоязычной независимой музыки образца этого странного 2020 года — тем более что большинство артистов все равно не стали пользоваться участием в этом сборнике как возможностью сделать что-то новое или радикальное отличающееся от того, что они делали за его пределами. Главный сюрприз — пожалуй, новая сольная песня Светланы «Беньки» Бень, бывшей вокалистки «Серебряной свадьбы»: она внесла в общее дело сияющий синти-поп-номер «Прощай, Тур де Франс!», который запоминается не только как одна из ярчайших здешних песен, но и как, возможно, самый лучезарно-обаятельный случай пропевания слова «п∗∗дец» на недавней памяти. Немного расширяют представление о себе «Деревянные киты», предлагая воздушную шугейзовую балладу с участием трубы, да, может быть, группа «досвидошь», сбацавшая в песне «Тарантино», пожалуй, свой самый лаконичный и доступный боевик. И у группы «Кассиопея» также получается довольно упоительное театрализованное диско. Остальные выступают с приличными новыми песнями в привычном для себя формате: гитарная романтика от «Увулы» и Bicycles for Afghanistan, абстрактный арт-рок «Интуриста», духоподъемные наблюдения за банальным от «Хадн дадн», все такое. В общий фон отлично вписывается вдохновенно-идиотическая песенка «Я торгую салями» от проекта «Попрыгун и гвозди». В любом случае инициатива отличная — независимо от повода. Делать такие моментальные снимки российской инди-музыки — затея интересная и полезная.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10339748'>Не выходя из дома</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU