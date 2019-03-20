Dvanov. «Хорошо»

Образовавшись в конце 2015 года, краснодарско-петербургская группа Dvanov выбрала своим названием фамилию главного героя «Чевенгура», однако музыку начала играть в духе американского альт-кантри-рока и с текстами на английском языке. Поворот к корням у Dvanov произошел на втором альбоме «Дванов», где американская готика сменилась российской — в духе фильмов Балабанова и альбомов Егора Летова из 1990-х. Мы представляем вам новый сингл группы, на котором Dvanov все больше погружается в русскую культуру:

<a href="http://dvanovband.bandcamp.com/album/--3">Хорошо by Dvanov</a>

Иван (гитара, синтезаторы)

Нам сейчас интересно возиться с синтезаторами, поэтому тут их довольно много, а гитары мало. А вот часть текста пришлось писать под уже сделанную музыку, что у нас бывает нечасто — обычно берем мои готовые тексты и правим под песенные нужды. С самого начала поняли, что надо про яблочко, чтобы было такое «винтовка — это праздник». Памятник с автоматом и ДК появились позже. Это так-то универсальная отечественная штука, но конкретные прототипы даже могу на карте Краснодарского края показать.

Получился бойкий и нигилистический краут про революцию, а в конце вообще постсоветская космоопера с постсоветской же эсхатологией. Обложка сингла, по-моему, похожа на книжку «Красный Платонов» издательства common place — тоже в тему.





Ближайший концерт Dvanov в Москве — 27 марта в клубе Powerhouse Moscow.





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