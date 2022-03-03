Уволился замдиректора Пушкинского музея

Культура во время «военных операций»
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Сегодня, 3 марта, заместитель директора по цифровому развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Владимир Определенов объявил, что уходит из музея.
«К сожалению, сегодня отношение к текущим событиям у меня совпадает далеко не со всеми коллегами из Министерства культуры Российской Федерации. Надеюсь, что это изменится в ближайшем будущем, но сейчас я вынужден покинуть любимый мной Музей», — говорится в сообщении, которое Владимир Опеределенов опубликовал в своем инстаграме.
Владимир Определенов — заведующий кафедрой информационных технологий в сфере культуры НИУ ВШЭ, участник многих отраслевых, всероссийских и международных конференций, ведущий и модератор секций и круглых столов, эксперт в нескольких российских грантовых конкурсах и в жюри фестиваля «Интермузей», автор и соавтор множества публикаций, председатель Совета по цифровому развитию музеев Российского комитета международного союза музеев ИКОМ.
Последние 19 лет деятельность Владимира Определенова была связана с Пушкинским музеем.
«9 лет из них я был заместителем директора ГМИИ им. А.С.Пушкина, — пишет он. — сначала по ИТ, а потом в целом по цифровому развитию. Вместе мы исследовали, как наилучшим образом можно использовать цифровые и мультимедийные технологии для развития нашего общества, оцифровки, изучения и сохранения исторического и культурного наследия, просвещения, создавали проекты, концепции и мечтали о максимальной открытости хотя бы в цифровом пространстве и снятии барьеров по доступу к красоте и знанию между всеми в мире, кому дорог разумный диалог и культура как основа цивилизации и ее устойчивого развития».
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