Умер Геннадий Юхтин

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Сегодня, 18 февраля, в Москве в возрасте 89 лет умер актер Геннадий Юхтин.
Об этом сообщает ТАСС.
Геннадий Гаврилович Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка Куйбышевской области (ныне — Самарская область). В 1946 году стал сиротой, воспитывался в специальном детском доме для детей погибших офицеров армии и флота.
В 1955 году окончил ВГИК и поступил в труппу Театра-студии киноактера. В том же году дебютировал в кино в фильмах «Чужая родня» Михаила Швейцера и «Дело Румянцева» Иосифа Хейфеца. В «Деле Румянцева» молодой актер исполнил роль бывшего детдомовца, взявшего на воспитание ребенка.
С тех пор Геннадий Румянцев снялся в более 120 фильмах и сериалах. Среди них «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970).
Народный артист России (1994).
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