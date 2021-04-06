Новая музыка из Сибири: весна

Продолжаем наш совместный проект с журналом Makers of Siberia — в этот раз подборка интересных релизов сибирских музыкантов, вышедших этой весной.

1. «Жарок»«Спирит холдинг»

«Тьма оказалась игрой ума, и отныне я вижу только свет» — группа «Жарок» в своих новых песнях демонстрирует, что ее новый миньон не зря носит название «Спирит холдинг», а паблик во «ВКонтакте» — «ЗАО “Райские врата”». Внимательный слушатель сразу заметит эту любопытную спайку религиозного и коммерческого, просматривающуюся в обоих названиях, — впрочем, «Жарок» не торопится оформить ее в качестве прямолинейного высказывания. Три новые песни группы интересно и небанально танцуют вокруг темы нахождения успокоения в ясности религиозных постулатов и коллективности последователей общей идеи, что само по себе уже не самая распространенная тема для разговора, тем более в гулком постпанк-альбоме. Свой заход на эту тему есть в каждой песне, но суммарно картинка не складывается, рассыпается в руках. Маневр понятен — «Жарок» не вещает, но рассказывает истории, примеряет на себя точки зрения, демонстрирует нам перспективы, о которых мы сами могли бы и не задуматься. В общем, с каждым релизом с группой «Жарок» становится все интереснее и интереснее. Считаю, нужен альбом.

<a href="https://zharok.bandcamp.com/album/--4">Спирит Холдинг by Жарок</a>





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