 
6 апреля 2021Современная музыкаДайджест
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Новая музыка из Сибири: весна

Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири

текст: Сергей Мезенов
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  • Продолжаем наш совместный проект с журналом Makers of Siberia — в этот раз подборка интересных релизов сибирских музыкантов, вышедших этой весной.

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    1. «Жарок»«Спирит холдинг»

    «Тьма оказалась игрой ума, и отныне я вижу только свет» — группа «Жарок» в своих новых песнях демонстрирует, что ее новый миньон не зря носит название «Спирит холдинг», а паблик во «ВКонтакте» — «ЗАО “Райские врата”». Внимательный слушатель сразу заметит эту любопытную спайку религиозного и коммерческого, просматривающуюся в обоих названиях, — впрочем, «Жарок» не торопится оформить ее в качестве прямолинейного высказывания. Три новые песни группы интересно и небанально танцуют вокруг темы нахождения успокоения в ясности религиозных постулатов и коллективности последователей общей идеи, что само по себе уже не самая распространенная тема для разговора, тем более в гулком постпанк-альбоме. Свой заход на эту тему есть в каждой песне, но суммарно картинка не складывается, рассыпается в руках. Маневр понятен — «Жарок» не вещает, но рассказывает истории, примеряет на себя точки зрения, демонстрирует нам перспективы, о которых мы сами могли бы и не задуматься. В общем, с каждым релизом с группой «Жарок» становится все интереснее и интереснее. Считаю, нужен альбом.



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