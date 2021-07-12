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Что слушать в июле

Новые альбомы Ксении Федоровой, Kutman, The RIG, Onuka, Заразы и еще пять примечательных релизов месяца

текст: Сергей Мезенов
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    1. Ксения Федорова«Песни птиц»

    Тори Эймос как-то рассказывала, что, когда она знакомила представителей своего лейбла с третьим альбомом, минималистским фортепианным «Boys for Pele», его встретили максимально кислыми физиономиями: «Только чувак из отдела классики врубился». Слушая новый альбом Ксении Федоровой, второй за год, чувствуешь себя тем самым чуваком из отдела классики — с поправкой на то, что у чувака из отдела классики, наверное, было бы побольше знаний для разговора о подобной музыке. В основе записи — цикл стихов, написанных Ксенией несколько лет назад в подражание японской поэзии; в нем лирическая героиня, расставшись с молодым человеком, превращается в птицу. Впрочем, куда важнее содержания в этих текстах их неортодоксальная, плавающая ритмика — музыкальное сопровождение, в основном состоящее из одного фортепиано, но периодически довольно эффектно прирастающее иными звуками (свистульки, скрипки, бас, диджериду, шумы, электронные биты), пытается отвечать этой изменчивой, часто с трудом уловимой ритмике и приобретает в результате изумительно разреженный, таинственный характер. Здесь звучат завораживающие, призрачные песни, опирающиеся на приемы то академической, то авангардной, то фольклорной музыки, но не вписывающиеся в рамки ни одной из них — скорее, Федорова придумывает индивидуальный, ужасно интересный и невероятно красивый музыкальный язык. В некоторой степени «Песни птиц» можно счесть обратной стороной ее недавнего альбома «Волны». Там звучали импровизационные пьесы, здесь, наоборот, реализуется полный композиторский контроль, но эффект все равно схожий: будто сидишь в сгущающихся сумерках на берегу и слушаешь, как накатывают волны — неравномерно, нерегулярно, но завораживающе.



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