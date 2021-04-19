Что слушать в апреле

1. Скриптонит«Свистки и бумажки»

Отношения артиста Скриптонита с рэпом (да и с собственным творчеством тоже, как показывают его некоторые недавние комментарии) — система динамическая; он то демонстративно отказывается от этой музыкальной формы, фрустрированный ее ограничениями в плане музыкальной выразительности, то, наоборот, снова в нее возвращается. Новый альбом «Свистки и бумажки» — работа фазы возвращения к корням; тут даже есть номер под названием «Рэп». Концепт возвращения формирует и некоторую звуковую идентичность этой пластинки: если на каких-то своих первых альбомах Скриптонит стремился подходить к своему звучанию с несколько экспериментальных позиций, то здесь была, скорее, задача войти в какое-то уже знакомое русло. Здесь звучит хип-хоп на легком расслабоне, музыка не для энергичной тусовки в клубе или еще где-то, а для спокойного вечера размышлений о важном или ненапряжного зависания с ближним кругом. Напряжение, впрочем, временами увеличивается — например, в мрачноватых «Колесах 2» или в «Бэлмэйне», где к довольно умиротворенной аранжировке подключается грандиозно-разнузданный хоровой вокал. Содержательно Скриптонит тоже, конечно, периодически тянет в мрачноватую сторону: он не только говорит о себе и о пройденном им пути, но и регулярно выступает с критикой чужих подходов и практик, с которыми встречается в своей среде. Тот же номер «Рэп», к примеру, посвящен не столько воспеванию жанра как творческой формы, сколько критике его как среды, причем не на уровне привычных рэперских самовосхвалений (мол, я самый крутой, а все конкуренты — сосунки), а в виде вдумчивого и серьезного разговора. Это крутой маневр — признаваться в любви к музыке и одновременно ставить под вопрос сложившуюся вокруг нее среду. Такие разговоры о рэпе нам нужны.





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