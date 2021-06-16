Что слушать в июне

1. «Психея»«Видения»

Когда мы прошлый раз встречались на этих страницах с группой «Психея» (между прочим, в самом первом моем обзоре для Кольты), довелось сравнить их музыку с фильмом «Трансформеры». Максимализм как творческий почерк временами реально превращал музыку группы в этакий аналог гигантского боевого робота, заслоняющего своим титаническим силуэтом целое небо. Если развивать это сравнение, то на новом альбоме, выпущенном спустя семь лет, «Психея» звучит как робот, который все эти годы (а то и пару десятилетий) пролежал в выключенном состоянии где-то в лесу, а теперь пытается у нас на глазах освободиться от пут народившейся за это время вокруг него экосистемы. Это не то чтобы новости для «Психеи» — в тот же прошлый раз магистральная линия записи проходила по полю боя группы с собственноручно наведенным киберметаллическим звуковым хаосом. Сама битва обставлена довольно живописно: что-то постоянно трещит и грохочет, периодически очень красиво полыхает (например, во внезапной второй половине эпического номера «Небеса», где начинается какой-то академизм со скрипочками) и отчетливо пахнет паленым, плюс весь этот живописно организованный грохот вступает в интересный диссонанс с по большей части задумчивыми и уязвимо-романтическими текстами Дмитрия Порубова. Но все равно — большую часть альбома не покидает ощущение, что «Психея» героически пытается поднять вес, несколько превосходящий ее способности. Под конец, правда, у группы все-таки получается вырваться из-под этой тяжести, в честь чего они устраивают яростный хаотический пляс в номере «Рокнролъ это всерьез» — одном из самых убедительных гимнов тотального рок-отрыва, что вашему автору доводилось слышать в жизни, а также очередном доказательстве того, что возможности художественной работы с обсценной лексикой русскоязычными авторами-песенниками еще далеко не исчерпаны.

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