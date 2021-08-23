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Что слушать в августе

От детского рэпа «Касты» до экспериментальной дорожной музыки Константина Самоловова: 13 примечательных отечественных альбомов месяца

текст: Сергей Мезенов
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    1. «Каста»«Альбомба»

    Комментаторы на The Flow негодуют и фыркают: внезапный подарок судьбы, новый альбом «Касты», выходящий вдруг не через десятилетие, а всего-то через полгода после предыдущего, оказался сборником песенок для детей, написанных 40-летними отцами. Это с точки зрения концепции, озвученной самими музыкантами, — по факту же, скорее, получается сборник рассказов 40-летних отцов своим детям о собственном детстве. «Каста» читает от лица детей и школьников, вспоминает дразнилки и страшилки своего детства, разыгрывает понятные всем детям ситуации — когда остался дома один, когда болит зуб (гениальная — ну ладно, может, и не гениальная, но точно очень смешная полутораминутная шутка песни «Молочный зуб»), когда не дают таскать со стола еду, когда боишься бабушки, когда не хватает терпения на то, как с тобой обращаются взрослые. Слышно, что эти песни написаны людьми, во-первых, шарящими в вопросе, а во-вторых, сообразительными и остроумными. Наверное, можно понять ту более-менее взрослую часть аудитории «Касты», которая не находит ничего для себя в этих смешливых (хотя на самом деле написанных с не меньшим вниманием к деталям и развитию сюжета, чем обычно) песенках, но в то же время прямо ругаться тут не на что — это ладная, веселая, временами довольно точно фиксирующая разницу поколений («Папа, купи») и к тому же очень недлинная запись.



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