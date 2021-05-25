Что слушать в мае

1. «Кирпичи»«Старческий маразм»

«Засунь подальше свой сарказм, а то нашлю на тебя спазм» — хотя альбом, приуроченный к четвертьвековому юбилею «Кирпичей», и носит несколько самоуничижительное название, он демонстрирует группу в хорошей форме; по крайней мере, сочинять абсурдные и смешные строчки вроде приведенной выше они не разучились. «Старческий маразм» задуман как возвращение к корням на мощностях многоопытного коллектива: бодрый творческий союз молодости, которая уже знает, и старости, которая еще может — в том числе позвонить нужным людям в случае, если понадобится подмога. Закрытая вечеринка — это не для «Кирпичей»: 11 из 15 здешних номеров сделаны совместно с приглашенными артистами, и диапазон гостей охватывает аж три творческих поколения сразу — и старших товарищей (Александр Ф. Скляр, Иван Турист), и сверстников (Илья Черт, Найк Борзов, Билли Новик), и последователей («Заточка», Эрнесто Заткнитесь). Тем смешнее, что силы подобной сборной «Кирпичи» бросают на воссоздание ровно двух своих основных источников вдохновения образца примерно 1996-го — бодрого хардкор-панка (в версии группы Beastie Boys на альбоме «Ill Communication») и олдскульного рэпа (в версии… хм, минуточку, дайте уточнить — нет, все верно, их же с той же пластинки). Занятно и то, что «Кирпичи», будучи, безусловно, в курсе того, что за эти годы и панк, и рэп давно превратились в оружие социального, персонального и много какого еще высказывания, стоически хранят верность легкомысленному, вечериночному духу олдскульного хип-хопа. Шуточки и приятное дуракаваляние под бодрую музыку для них важнее всего — даже в хардкорной отповеди хейтерам всплывает вдруг словечко «вонизм», а политическое высказывание «Закопайте труп» на полдороге радостно мутирует в гротескную сказочку про оживающих мертвецов. Понятно, что в случае «Кирпичей» это все, что называется, не баг, а фича. Обаятельный пофигизм для них — не только стиль жизни, но и творческая идеология, и продолжать даже четверть века спустя находить для ее манифестации все такие же забавные слова — на самом деле не такая уж легкая задача.

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