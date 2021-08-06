 
6 августа 2021Современная музыкаДайджест
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Новые альбомы из Сибири: лето

Возвращение в юрту, хип-хоп-анализ крушения советской империи, безжалостные психодрамы, грайндкор на терке и еще восемь интересных альбомов музыкантов из Сибири

текст: Сергей Мезенов
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  • Продолжаем наш совместный проект с журналом Makers of Siberia — в этот раз подборка интересных релизов сибирских музыкантов, вышедших летом.

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    1. «Печатная машина»«Сторожить»

    Прошлый (он же, кажется, первый) альбом омского коллектива «Печатная машина» носил живописное название «За гаражами». Сказать об этом важно вот почему: художественная вселенная «Печатной машины», кажется, находится в каком-то таком или предельно похожем месте. Александр и Захар Череватюк разворачивают перед нами сырое электрическое полотно — отчасти хип-хоп, отчасти индустриальный нойз, отчасти эйсид-, а временами и очень даже дарк-джаз, отчасти еще что-то до конца непонятное, но неизбежно тронутое печатью распада, затхлости; музыка, созданная так, чтобы звучать будто со старой, испортившейся от времени пленки. Глухие окна, дырявые обои, колени на бетон, кривое «здрасьте», странные люди, странные звери; лирика «Машины» пересыпана подобными образами, но на самом деле можно было обойтись и без них, потому что музыка вполне справляется с передачей этой атмосферы без слов. Похожими нарколептическими плясками в темных углах занимаются уральские кудесники из «4 позиций Бруно», но есть и важные отличия. Во-первых, уральцы с большей готовностью уходят в сюрреалистический гротеск, нафантазированный за неприглядным фасадом провинциальных закоулков, в то время как омичи все же остаются по эту сторону реальности (от чего, на самом деле, даже страшнее). Во-вторых, у «Машины» все-таки сформировался индивидуальный звуковой профиль: помимо шаркающих битов и стонущих клавишных важную роль в их звуке играют неожиданные в этом контексте духовые. Эти вторжения слегка двинутого джаза прорезают происходящее, словно фары проезжающего автомобиля — подвальный мрак, и находят в жутковатой, упаднической музыке пронзительную, очень человеческую ноту.



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