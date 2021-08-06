Новые альбомы из Сибири: лето

Продолжаем наш совместный проект с журналом Makers of Siberia — в этот раз подборка интересных релизов сибирских музыкантов, вышедших летом.

1. «Печатная машина»«Сторожить»

Прошлый (он же, кажется, первый) альбом омского коллектива «Печатная машина» носил живописное название «За гаражами». Сказать об этом важно вот почему: художественная вселенная «Печатной машины», кажется, находится в каком-то таком или предельно похожем месте. Александр и Захар Череватюк разворачивают перед нами сырое электрическое полотно — отчасти хип-хоп, отчасти индустриальный нойз, отчасти эйсид-, а временами и очень даже дарк-джаз, отчасти еще что-то до конца непонятное, но неизбежно тронутое печатью распада, затхлости; музыка, созданная так, чтобы звучать будто со старой, испортившейся от времени пленки. Глухие окна, дырявые обои, колени на бетон, кривое «здрасьте», странные люди, странные звери; лирика «Машины» пересыпана подобными образами, но на самом деле можно было обойтись и без них, потому что музыка вполне справляется с передачей этой атмосферы без слов. Похожими нарколептическими плясками в темных углах занимаются уральские кудесники из «4 позиций Бруно», но есть и важные отличия. Во-первых, уральцы с большей готовностью уходят в сюрреалистический гротеск, нафантазированный за неприглядным фасадом провинциальных закоулков, в то время как омичи все же остаются по эту сторону реальности (от чего, на самом деле, даже страшнее). Во-вторых, у «Машины» все-таки сформировался индивидуальный звуковой профиль: помимо шаркающих битов и стонущих клавишных важную роль в их звуке играют неожиданные в этом контексте духовые. Эти вторжения слегка двинутого джаза прорезают происходящее, словно фары проезжающего автомобиля — подвальный мрак, и находят в жутковатой, упаднической музыке пронзительную, очень человеческую ноту.

<a href="https://pm17-pm.bandcamp.com/album/--5">Сторожить by Печатная машина</a>





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