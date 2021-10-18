Что слушать в октябре

1. Tequilajazzz«Камни»

Альбомы, записанные группами после большого перерыва, принято называть возвращениями — но к «Камням», первому альбому с новым материалом Tequilajazzz за 12 лет, это слово подходит со скрипом, если смотреть не с формальных, а с содержательных позиций. Путешествия всегда были важной темой для Евгения Федорова, давно перешедшей из разряда лирических в практические: он ходит на яхтах и парусниках, участвует в регатах и организации различных морских походов — то есть, конечно, занимался всем этим до того, как на всех нас наступил 2020 год. «Камни» — альбом, сочиненный отчасти в путешествиях, но записанный в пандемическом Петербурге; и это, конечно, не столько возвращение (к нам), сколько манифестация тоски по возможности уехать (от нас). Музыкально это, вероятно, самый светлый и доступный альбом «Текилы» — ритм-секция регулярно смягчает свою фирменную нервно-чеканную иноходь, тут и там всплывают атмосферные синтезаторы, местами сквозит чем-то практически нововолновым (в частности, многолетняя любовь к The Police на этом альбоме воплощается порой куда буквальнее, чем когда-либо раньше). Звучит это довольно здорово, летуче и возвышенно — если представлять себе Федорова в качестве романтика со знаменитого полотна Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана», то «Текила» на «Камнях» довольно регулярно выкатывает моменты, музыкально эквивалентные захватывающим дух видам, что открываются со скалы. В то же время в воспевание стихий, давно достигшее в поэзии Федорова вполне дзенского уровня просветленной безмятежности, тут регулярно вклинивается что-то горькое и злое: то сравнение людей с элементарными частицами, то фантазии о том, как стихия смывает города, то предложение киту, держащему мир на спине, махнуть посильнее хвостом. В этом месте, видимо, не обойтись без чисто субъективных оценок — понять, как и откуда такая позиция возникает, я вполне могу, но разделить ее никак не выходит. Безусловно, здорово, что после стольких лет молчания и ретроспективных концертов Tequilajazzz снова записывают новую музыку, к тому же они в такой завидной форме. Ну а что новые песни лирически не резонируют с кем-то из слушателей так же сильно, как бывало раньше, — ничего такого, бывает.

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