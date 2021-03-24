Akana & Wise Bear. «To To To»

«To To To» — первый трек нового проекта Akana & Wise Bear, объединяющего музыкантов из Беларуси, Украины, России и Израиля — это древняя купальская обрядовая песня, которая в тысячный раз родилась заново, теперь — чтобы звучать на рейвах и площадях за свободу Беларуси.

Инициаторы проекта — известные белорусские певицы и собирательницы фольклора Ирэна Котвицкая (композитор проектов Ethno Fantasia, Warsoba, Kazalpin, в настоящий момент преподает в Израиле) и Марина «Руся» Шукюрова (создательница группы Shuma, сейчас живет в Киеве). Akana — так назывался их первый совместный фолк-джазовый проект, образованный еще в 2008 году. Wise Bear — электронный музыкант и саундпродюсер, работающий в Москве.

Мы предлагаем вам посмотреть клип на «To To To», в котором прославляются белорусские женщины прошлого и настоящего, накануне Дня Воли — главного праздника всех свободных белорусов, который отмечается 25 марта.

Руся: Этот проект начался с желания поддержать Беларусь, записав нашу собственную «Песню Победы», с которой мы устроим большой рейв Свободы на проспекте Независимости, когда падет режим. Мне представляется ликующее и праздничное шествие, похожее на берлинский парад любви или бразильский карнавал. Я прямо вижу, как проспект оживает под эту песню и мы счастливые идем и орем: «То-то-то»!

Марина «Руся» Шукюрова © Из личного архива Марины Шукюровой

Ирэна: Да, была эта колоссальная волна Свободы в Беларуси, но на нее наложился ковид и закрытие границ. После долгих лет дружбы и творчества мы оказались в разных странах. Пришло осознание, что если не успеем собраться вместе в студии — наша песня не прозвучит уже никогда. Я прилетела на запись в Минск из Тель-Авива, когда рейсы уже отменялись каждый день, и улетела обратно последним самолетом. Круто, что и Wise Bear смог приехать из Москвы — буквально лесами какими-то пробирался, как настоящий медведь. Хочу про него сказать пару слов — без этого парня, любящего музыку, авантюры, женщин и справедливость, у нас бы ничего не получилось. Он вообще довольно известный музыкант, но просто не хочет раскрывать свое инкогнито. Будем считать его нашим То-темом.

Нам помогают простые люди, которые так же, как и мы, хотят приблизить победу.

Ирэна: «То То То» — это древняя, дохристианская купальская песня. Из обряда Купалье, в котором была настоящая магия и культ очищения водой и огнем. И поток свободной любви. Все это происходило в летнее солнцестояние, в самую короткую ночь в году, когда в наш мир пробирается всякая нечисть.

Руся: Иногда кажется, что сейчас у нас в Беларуси воцарилась такая ночь с разгулом нечисти, но мы помним, что это самая короткая ночь, и она скоро кончится. Понятное дело, что на протестное искусство, да еще и в такой ситуации, когда тебя забирают в тюрьму и подвергают пыткам за любой пук, или даже просто для устрашения людей, найти деньги на запись и клип казалось нереальным. Поэтому мы собирали по крохам везде, где только могли. Нам помогают простые люди, которые так же, как и мы, хотят приблизить победу. Им тоже страшно поддерживать нас, все происходит тайно, быстро, как в закладочном бизнесе. Но мы все-таки сделали то, что хотели, и я надеюсь, что теперь уже наш трек будет поддерживать всех этих людей, наполнит их новой энергией.

© SunWoofer

Ирэна: Когда мы решили снять на «То То То» клип вместе с творческой командой Freedom Belarus, они предложили сделать его героинями реальных белорусских женщин — как наших современниц, так и исторических персонажей.

Анна Баландина, автор идеи клипа (Freedom Belarus): Сначала мы вспомнили известных белорусок прошлого, а потом начали искать современных героинь тех же профессий — и все они оказались безумно интересными, деятельными и творческими. Наталья строго придерживается бело-красно-белого дресс-кода на работе, Ирина даже дома носит невероятные аксессуары и слушает классическую музыку, Саша фантастически импровизирует, Евгения очень много лет предана своей идее и профессии, Цемра создает современные шедевры, Юля умеет, кажется, абсолютно все на свете, и при этом все делает одинаково талантливо. Их качества, которые способны вдохновить и повести за собой, можно перечислять бесконечно долго. Главное, что объединяет их и нас — готовность идти вперед, верить в свою правду, бороться и создавать новое, не боясь преград.

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