 
26 марта 2019Colta Specials
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Буфетчицы «Дау»

С чего начинался «Дау»: костюмные фотопробы к киноколоссу Ильи Хржановского

текст: Василий Корецкий
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Назвать «Дау» фильмом значит сузить размах и упростить суть этого мегаломанского проекта. Начавшись действительно как костюмно-исторический блокбастер, проект Ильи Хржановского довольно быстро мутировал. Во что? Так сразу и не скажешь. В тотальную инсталляцию? В иммерсивный аттракцион? В постдок? Сейчас, когда гигантские ретрофутуристические декорации, воздвигнутые Хржановским в Харькове, разрушены, а тонны аутентичных предметов советских быта и одежды распроданы, утеряны или стали пеплом после пожара на складах, «Дау» кажется, скорее, каким-то ритуалом иррациональной сверхтраты, не сдерживаемой ни волей автора, ни ограничениями бюджета. Из 700 часов отснятого материала можно смонтировать что угодно — от трансгрессивного театра жестокости до конвенционального мелодраматического сюжета. Бесконечность вариантов затмевает режиссерскую интенцию, делает ее подвижной, неопределяемой, не важной, парадоксальным образом подменяя тоталитарность репрезентации (для которой важна точка зрения автора-рассказчика — а Хржановскому часто вменяли и вменяют в вину тоталитарность) презентацией, открытой для трактовок, догадок, аллюзий. Бесконечные вариации образов актрис, с которых начинался проект, выглядят сегодня своеобразным симптомом этой разомкнутости значений «Дау».

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