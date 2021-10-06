ЗСД: особый путь

Структурный ужас и полуденный зной
Лучшие фильмы Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии6 октября 2021729
В своем проекте я изучаю часть Санкт-Петербурга, территорию, сформировавшуюся вокруг Западного скоростного диаметра, или ЗСД, — платной дороги, разрезавшей город. Многомиллиардная магистраль стала символом города и новой достопримечательностью — люди приезжают к ней делать селфи и снимать кино, гулять с детьми, жарить шашлыки и даже на романтическое свидание. Дорога навсегда изменила пейзаж города и транспортную доступность некоторых районов, а изменилось ли что-то под ней?
Каким бы новшеством для Санкт-Петербурга ни был ЗСД, вокруг него, на фоне него формируется и остается все то же пространство российского бытия: ржавые ворота, промышленные пустыри, брошенные машины и пастбища сменяются золотыми куполами, дворцами и заборами, раскрашенными в дикие цвета. Я документирую сюрреалистичную реальность, где все это уживается, — нашу типичную российскую действительность, фоном для которой на каждом снимке выступает ЗСД. Реальность больших надежд и больших разочарований.
Кто-то из жителей России все еще живет в мечтах о светлом будущем, о несбыточном рае, кто-то давно разочаровался, а кто-то рассуждает об «особом пути» развития страны. Мое поколение — поколение нынешних тридцатилетних — выросло на лозунге «Россия — страна возможностей!», но окружающая действительность не внушала такого оптимизма. Даже когда происходят значительные изменения внутри отдельно взятой территории, кажется, что они не приносят больших перемен, — мы так и продолжаем жить в нашем хаотичном, странном пространстве, иногда граничащем с мрачной сказкой наяву.
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