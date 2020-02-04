От автора

Фотокнига «Груз человеческий» включает в себя фотографии, тексты и иллюстрации, сделанные мной и товарищами в течение четырех лет, с 2015 по 2019 год. Все они так или иначе связаны с темой железнодорожных грузоперевозок, однако особое место в книге отводится тем случаям, когда в качестве перевозимого груза добровольно или принудительно выступал человек.

Практика путешествий на грузовых поездах и неаэрозольного рисования на них восходит к Америке первой половины прошлого века, когда странствующие таким образом в поисках работы сформировали особое ответвление американской народной культуры под названием «хобо». Лейтмотивом данной культуры стала тема внутренней и внешней свободы, которую обретает странник, оставивший за плечами оковы оседлого быта. В Советском Союзе ничего похожего, насколько мне известно, не существовало. Хотя люди также использовали грузовые поезда для перемещений, чаще это было связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами и не имело такого масштабного характера. Куда больше людей в первой половине советской истории перевозилось по железной дороге принудительно — на места переселения, фронт или в исправительно-трудовые лагеря. Одним из таких людей является лирический герой рукописных страниц, приведенных в книге. Безымянный заключенный рассказывает о зацикленной и скудной на события лагерной жизни, в которой он занял особое, в своем роде привилегированное, положение: на долю рассказчика выпала работа по утилизации груза, поступающего из забоев. Потертые страницы его дневника и нумерованные «архивные» снимки чередуются в книге с фотографиями из поездок в современных грузовых вагонах, смешиваясь в единое вневременное повествование о воли и добровольности, человеческом труде, неистребимости памяти прошлого и неотвратимости трагедии будущего.

Несмотря на то что в книге содержится почти прямое указание на конкретные даты и исторические события, все эти материалы (равно как и остальные мои работы, связанные с историей как нацистских концентрационных, так и советских исправительно-трудовых лагерей) выполнены как псевдодокументальные и не претендуют ни на историческую подлинность, ни на манифестацию моей политической позиции относительно этих событий. Моим замыслом было, используя пресловутую псевдореконструкцию как знаковую систему, обозначить более свободные от исторической конъюнктуры вопросы (указание на это содержится уже в двусмысленности названия работы). Оставляя эти вопросы без ответов, книга, возможно, сталкивает зрителя с ощущением безвыходности, однако именно в нем я скорее склонен черпать силы и воодушевление, чем в такой системе идей, для которой неразрешимых вопросов не существует.





Инстаграм Ивана Шестова

Книга «Груз человеческий» вышла в 2019 году в издательстве Invalid Books

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