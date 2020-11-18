Бояться нечего

От автора

В московском спальном районе Москворечье-Сабурово рядом с заводом полиметаллов находится могильник радиоактивных и химических отходов. Он представляет собой лесной склон, расположенный на берегу Москвы-реки. В 2019 году впервые появилась информация, что планируется строительство части Юго-Восточной хорды на территории этого могильника.

Физики, экологи и часть местных жителей выступили против этого проекта и начали проводить независимые исследования почвы, пытаясь убедить власти и общественность, что строительство хорды на пораженной территории может привести к попаданию опасных радиоактивных отходов в воздушное пространство. После нескольких протестов власти признали наличие незначительного радиоактивного загрязнения и провели поверхностную очистку склона, но экологи заявили, что территория могильника все еще небезопасна. В июле 2020 года началось строительство хорды.

Меня как жителя района Москворечье-Сабурово эта история заставила метаться между эмоциональным отрицанием и чистыми фактами, которые вынудили меня осознать, что проблема существует.





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