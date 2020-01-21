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13 января в Лос-Анджелесе умер талантливый кинооператор Алексей Курбатов. Ему было 33 года. Последние три из них он провел в США, приезжая в Россию на съемки.
В 2015-м Алексей снял для нас первый фестиваль «Остров 90-х», придумал для съемки идею с VHS-камерой, ездил оцифровывать запись в родную Вологду и стилизовал финальный видеоролик. В следующем году он же документировал нам «Остров-1991».
После окончания обучения в Московской школе нового кино Алексей серьезно занимался киносъемкой. Вместе со своей женой, режиссером Екатериной Селенкиной, он снял полный игровой метр «Фигуры в городском ландшафте», который в прошлом году получил престижный грант Hubert Bals при Роттердамском кинофестивале, главный приз в Work in Progress Competition на фестивале Les Arcs и участвовал в development-программе Boost NL. Этот фильм сейчас в монтаже и должен скоро выйти. О нем хорошо отзывается один из менторов — кинорежиссер Джеймс Беннинг.
Вместе с оператором Михаилом Кричманом он снимал фильм «Бедные люди. Кабаковы» режиссера Антона Желнова. Кроме того, с Екатериной Селенкиной — экспериментальный короткометражный фильм «Fossil Falls» и игровой «Сторге». Из других работ — только что был закончен игровой фильм с американским режиссером Робом Райсом; документальный, с латвийским художником Карлисом Бергсом, доснять не успели.
Летом 2019 года Алексей запустил инициативу для решения проблемы анонимности силовиков «Правопорядковый номер».
До того как заняться киносъемками, Алексей документировал жизнь с помощью фотоаппарата. В конце 2012 года он переехал к дедушке, который жил один и нуждался в постоянном уходе. Он фиксировал последние дни жизни деда, который скончался 1 мая следующего года в возрасте 88 лет. Сегодня мы соболезнуем всем близким Алексея, скорбим о его преждевременной смерти и публикуем эту фотосерию. Она называется «Уход».
Если вы хотите помочь семье Алексея Курбатова — родителям, сестре и племяннику, — вы можете сделать это денежным переводом на Сбербанк или PayPal:
Сбербанк
Получатель: ФИЛАТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
Номер счета: 40817810112002215799
Банк получателя: ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041909644
Корр. счет: 30101810900000000644
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