13 января в Лос-Анджелесе умер талантливый кинооператор Алексей Курбатов. Ему было 33 года. Последние три из них он провел в США, приезжая в Россию на съемки.

В 2015-м Алексей снял для нас первый фестиваль «Остров 90-х», придумал для съемки идею с VHS-камерой, ездил оцифровывать запись в родную Вологду и стилизовал финальный видеоролик. В следующем году он же документировал нам «Остров-1991».

После окончания обучения в Московской школе нового кино Алексей серьезно занимался киносъемкой. Вместе со своей женой, режиссером Екатериной Селенкиной, он снял полный игровой метр «Фигуры в городском ландшафте», который в прошлом году получил престижный грант Hubert Bals при Роттердамском кинофестивале, главный приз в Work in Progress Competition на фестивале Les Arcs и участвовал в development-программе Boost NL. Этот фильм сейчас в монтаже и должен скоро выйти. О нем хорошо отзывается один из менторов — кинорежиссер Джеймс Беннинг.

Вместе с оператором Михаилом Кричманом он снимал фильм «Бедные люди. Кабаковы» режиссера Антона Желнова. Кроме того, с Екатериной Селенкиной — экспериментальный короткометражный фильм «Fossil Falls» и игровой «Сторге». Из других работ — только что был закончен игровой фильм с американским режиссером Робом Райсом; документальный, с латвийским художником Карлисом Бергсом, доснять не успели.

Летом 2019 года Алексей запустил инициативу для решения проблемы анонимности силовиков «Правопорядковый номер».

До того как заняться киносъемками, Алексей документировал жизнь с помощью фотоаппарата. В конце 2012 года он переехал к дедушке, который жил один и нуждался в постоянном уходе. Он фиксировал последние дни жизни деда, который скончался 1 мая следующего года в возрасте 88 лет. Сегодня мы соболезнуем всем близким Алексея, скорбим о его преждевременной смерти и публикуем эту фотосерию. Она называется «Уход».





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