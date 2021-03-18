«“Нефор” для меня — не оскорбление»

Республика Дагестан — один из регионов России, где доминирует традиционное патриархальное мировоззрение, накладывающее строгие ограничения на увлечения и внешность. Фотограф Мадина Гаджиева рассказывает о том, как в этих условиях живут и что думают молодые люди, которые не боятся отличаться от других.





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