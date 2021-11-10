«Почему Леонардо ДиКаприо не может никак влюбиться?»
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202122
Вдалеке слышен длинный гудок локомотива, и наш грузовой поезд начинает медленно набирать ход. Почти сразу после выезда со станции ребята седлают стенки полувагона, а я вспоминаю о четырех всадниках Апокалипсиса. Будь такие всадники у Свободы, трейнхоперы определенно стали бы одними из них.
Трейнсерф, трейнхоп, зацепинг — у проезда на вагонах поездов существует много названий и много ответвлений. Кто-то катается на электричках, кто-то цепляет поезда дальнего следования и даже «Сапсаны», а есть те, кому интересны поезда метрополитена.
В проекте «Всадники Свободы» я собрал серию о путешественниках на грузовых поездах. В семи поездках вместе с ними я проехал 3870 км, посетил Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Брянск, Орел, Псков и даже доехал до Мурманска.
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