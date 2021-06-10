Свободный человек

От автора

В своем фотопроекте я предлагаю зрителю совершить «экскурсию» на несколько десятилетий назад в некогда закрытый город Горький, ныне Нижний Новгород. Сюда с 1980 по 1986 год был сослан бессудно Андрей Дмитриевич Сахаров: ученый выступил против решения правительства страны о вводе советских войск в Афганистан. Его вместе с женой Еленой Боннэр поселили в квартире на первом этаже обычного двенадцатиэтажного дома. Сейчас здесь открыт Мемориальный музей-квартира А.Д. Сахарова.

«Прогулка» пройдет по территории больницы, по двору, в котором ученый вместе с женой вынужден был гулять. Любые контакты с друзьями, коллегами и просто людьми были исключены. В доме глушили радио, около дверей квартиры был установлен круглосуточный пост милиции.

За несколько лет до ссылки, в 1975 году, Андрей Дмитриевич Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и с любыми формами подавления человеческого достоинства».

Правозащитной деятельностью физик-теоретик, создатель водородной бомбы А.Д. Сахаров стал заниматься с 1970 года. Выступал с заявлениями в защиту политзаключенных, репрессированных ученых, писал открытые письма, устраивал голодовку. Сахаров откликался на каждый случай несправедливого преследования и осуждения, пока сам не оказался в таком же бесправном положении.

В ходе экскурсии предлагаю заглянуть в квартире на кухню и символически «отказаться» от еды. В ссылке А.Д. Сахаров вынужден был трижды проводить голодовки. Дважды он проводил их в защиту своей жены Люси: в знак протеста против ее уголовного преследования, за право Елене Боннэр выехать в США для операции на сердце. Сахаров сильно переживал за Люсю. «Гибель ее была бы и моей гибелью», — пишет он во всех своих обращениях. Через два года Е.Г. Боннэр сделают операцию на открытом сердце в Бостоне.

Во время голодовок Сахарова принудительно госпитализировали в Горьковскую областную клиническую больницу имени Семашко и подвергали насильственному варварскому кормлению. О чем Сахаров напишет в своих воспоминаниях — в книге «Горький, Москва, далее везде» (1989).

Выстроенные вокруг ученого стены никак не ограничивали его внутреннего космически бесконечного пространства. В присутствии своей любимой женщины ученый продолжал работать, заниматься космологией, писать статьи.





Фотопроект сделан на курсе «Проекция», куратор — Н. Шереметова.





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