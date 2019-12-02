Gloria mundi

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С каждым годом и раньше не особо развитая в России фанатская культура уходит в небытие. Новым кумирам не ставят памятники, максимум — сохраняют плей-листы «ВКонтакте». С 2016 года я ищу музеи, посвященные музыкантам и эстрадным артистам. Коллекционируя алтари, я пытаюсь не только сохранить осколки былого величия, но и понять, почему именно этих героев занесли в анналы, как рождается легенда, а также — что стало с Родиной и с нами.
Найти их не так просто. Не обо всех пишут в сети. Приходится по старинке ехать в ключевые для звезд города и села, опрашивать население, производить полевую разведку. Иногда мне везло, иногда нет: так, зал славы Сергея Лазарева сначала перенесли из стен московской школы № 1061 на страницы ее сайта, а потом и вовсе оставили о нем упоминание лишь в списках выпускников, Музей истории уральского рока в Екатеринбурге закрыли на ремонт, ресторан Лепса перестал существовать, а в московском музее Талькова смотрительница запретила съемку (не помогла даже пресс-карта). К тому же не до всех из них легко добраться. А некоторые так и вовсе пока не существуют: например, дом Янки Дягилевой в Новосибирске все еще на грани уничтожения.
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