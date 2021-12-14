Лермонтов. Урановый след

Многоликая Эвтерпа
Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии14 декабря 2021259
Город Лермонтов расположен в самом центре Кавказских Минеральных Вод, однако по своей сути является промышленным. Его история начинается с атомного проекта СССР и поисков сырья для последующего создания атомной промышленности. Еще в начале XX века было установлено, что минеральные воды, текущие с гор Бештау, обладают повышенной концентрацией радона, однако полноценная разработка началась только с началом холодной войны.
Кольцевская геологоразведочная партия, на 70% состоявшая из бывших воинов Советской армии, обосновалась у Бештау в 1947 году и положила начало рабочему поселку — Почтовый ящик № 1, и только в 1956 году был образован город Лермонтов. Одно из первых мест во всем Советском Союзе, где начали промышленно добывать уран. Экспериментальному проекту на существование отводилось не более 50 лет, после его должны были ликвидировать, однако со временем в городе появились другие предприятия, и планы не были реализованы. Являлся режимным объектом и единственным городом закрытого типа во всем Ставропольском крае.
В 70-х годах добыча урановой руды прекратилась, по одной из версий — в связи с опасностью загрязнения источников минеральных вод, а существовавшие планы по переориентированию Лермонтова в курортный город не были реализованы. В настоящее время в городе продолжает работать несколько химических предприятий, однако уже без использования урана.
Урановое прошлое оставило след на жителях города. Жилой фонд мог строиться с использованием «грязных материалов», бравшихся с отвалов рудной добычи. В таких домах концентрация радона может превышать норму в несколько раз, а показатели онкозаболеваний по городу в 1,5 раза выше, чем по всем Кавминводам.
Бывшее предприятие по переработке урана в данный момент производит удобрения и унаследовало хвостохранилище в южной части города, требующее полноценной рекультивации. На склонах Бештау можно наблюдать рудные отвалы и множество запломбированных штолен, в которые время от времени спускаются местные диггеры.
Вплоть до аварии на Чернобыльской АЭС жизнь в городе, главной целью которого была добыча урана, казалась безопасной и имела свои преимущества — московское снабжение, высокая зарплата, лучшие школы и нахождение вблизи источников. Последствия соседства с мирным атомом были малоизучены и по большей части начали давать о себе знать только в XXI веке.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Старые мастера живописи, сомнительные телешоу и другие малоизвестные факты в тесте, посвященном великой британской группе
18:20Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок
17:05Присуждена премия «Профессия — журналист»
16:49Людмила Петрушевская откроет «Посольства Выксы» в ДК Рассвет
14:08Noize MC и Женя Любич выступят на онлайн-фестивале к 130-ю Мандельштама
13:16В Музее Москвы откроется выставка «Москва: Проектирование будущего»Все новости
Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии14 декабря 2021259
Чебурашка прекрасно известен шведам, но в качестве, скорее, девушки. Что еще происходило с культурой детства в Швеции полвека назад? Рассказывает Катя Рунов14 декабря 2021432
Ира Маслова о том, зачем искать призрак города-коммуны за сталинскими арками13 декабря 20211227
Экспортные шаманские песни из Калачинска, электроника из Иркутска, сказочный этно-поп из Якутии, возвращение барнаульских ветеранов копропанка и другие новости сибирской музыки13 декабря 20211247
«Межсезонье» Александра Ханта — фильм о бунтующих подростках и современной России13 декабря 20211496
Ирина Каспэ о книге «Сложные чувства. Разговорник новой реальности»13 декабря 20211220
Андрей Мирошниченко развивает радикальную идею: развитие ребенка должно пройти через те же стадии приобщения к медиа, через которые прошел человек как вид13 декабря 20211389
Лидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»10 декабря 20213359
Юлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения10 декабря 20213376
«Боже! Как я счастлив, что я не американец!»: аудиовизуальный арт-поп-проект от клипмейкеров-франкофилов10 декабря 20212859
Молодой архитектор Антон Федин представляет себе мир, который весь целиком состоит из одного бесконечного города10 декабря 20212229
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 20213257