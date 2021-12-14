Лермонтов. Урановый след

От автора

Город Лермонтов расположен в самом центре Кавказских Минеральных Вод, однако по своей сути является промышленным. Его история начинается с атомного проекта СССР и поисков сырья для последующего создания атомной промышленности. Еще в начале XX века было установлено, что минеральные воды, текущие с гор Бештау, обладают повышенной концентрацией радона, однако полноценная разработка началась только с началом холодной войны.

Кольцевская геологоразведочная партия, на 70% состоявшая из бывших воинов Советской армии, обосновалась у Бештау в 1947 году и положила начало рабочему поселку — Почтовый ящик № 1, и только в 1956 году был образован город Лермонтов. Одно из первых мест во всем Советском Союзе, где начали промышленно добывать уран. Экспериментальному проекту на существование отводилось не более 50 лет, после его должны были ликвидировать, однако со временем в городе появились другие предприятия, и планы не были реализованы. Являлся режимным объектом и единственным городом закрытого типа во всем Ставропольском крае.

В 70-х годах добыча урановой руды прекратилась, по одной из версий — в связи с опасностью загрязнения источников минеральных вод, а существовавшие планы по переориентированию Лермонтова в курортный город не были реализованы. В настоящее время в городе продолжает работать несколько химических предприятий, однако уже без использования урана.

Урановое прошлое оставило след на жителях города. Жилой фонд мог строиться с использованием «грязных материалов», бравшихся с отвалов рудной добычи. В таких домах концентрация радона может превышать норму в несколько раз, а показатели онкозаболеваний по городу в 1,5 раза выше, чем по всем Кавминводам.

Бывшее предприятие по переработке урана в данный момент производит удобрения и унаследовало хвостохранилище в южной части города, требующее полноценной рекультивации. На склонах Бештау можно наблюдать рудные отвалы и множество запломбированных штолен, в которые время от времени спускаются местные диггеры.

Вплоть до аварии на Чернобыльской АЭС жизнь в городе, главной целью которого была добыча урана, казалась безопасной и имела свои преимущества — московское снабжение, высокая зарплата, лучшие школы и нахождение вблизи источников. Последствия соседства с мирным атомом были малоизучены и по большей части начали давать о себе знать только в XXI веке.





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